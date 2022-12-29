В Одессе демонтировали первую скульптуру памятника Екатерине II и памятник Суворову

В Одессе поздно вечером начался демонтаж памятника Екатерине II. Как передают украинские СМИ, с постамента убрали одну из скульптур. Кроме того, как сообщили местные власти, демонтирован памятник Александру Суворову.

Памятник основательнице города Екатерине II и ее сподвижникам Григорию Потемкину, Платону Зубову, Иосифу де Рибасу и Францу де Волану был установлен в Одессе в 1900 году. Его демонтировали в 1920 году и вернули на место в 2007-м. Саркофаг, недавно сооруженный вокруг памятника, начали убирать утром 28 декабря.

Памятник Александру Суворову был установлен в 2012 году. Он является копией скульптуры, изготовленной в 1913 году. Она была установлена в Одессе в 1930-е годы и перенесена в Измаил в 1945 году.

Мэр Одессы Геннадий Труханов летом выступал против сноса памятника Екатерине II. Однако в ноябре он поддержал перенос монумента, объяснив это голосованием жителей на платформе «Социально активный гражданин». Одесский горсовет одобрил демонтаж в конце ноября.

Леонид Уварчев