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Коммерсантъ FM
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Глава Сената Гаити ранен в результате нападения

Председатель Сената Гаити Жозеф Ламбер пострадал в результате вооруженного нападения. Как минимум один из его телохранителей также был серьезно ранен, передает портал Gazette Haiti.

Инцидент произошел накануне, 8 января. Неизвестные атаковали машину сенатора, когда он покинул заседание парламента. По данным издания, 61-летний господин Ламбер получил ранения от разбившегося стекла автомобиля.

Уточняется, что ЧП произошло за несколько часов до окончания мандата сенатора и его коллег. В самом Сенате пока не прокомментировали ситуацию. О задержании предполагаемых преступников не сообщается.

В июле 2021 года был убит президент Гаити Жовенель Моиз. Он получил смертельное ранение во время нападения неизвестных на его резиденцию. В том же месяце Сенат назначил Жозефа Ламбера временным президентом. Официально в должности его не утвердили, потому что оба раза сенаторы не сумели согласовать процедуру приведения его к присяге.

О последствиях убийства господина Моиза читайте в подборке материалов зарубежных СМИ.

Лаура Кеффер

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