Постой, мусорок, не шуршите колеса

С 11 января в РФ будет разрешено использовать автоматические камеры для наказания нарушителей, выбрасывающих мусор из автомобиля, грузовика или прицепа на обочине дороги или в лесу. Штраф составит до 200 тыс. руб. Впрочем, пока власти ни одного из российских регионов не заявили о готовности воспользоваться такой возможностью. Технологии фиксации подобных нарушений автоматическими комплексами еще предстоит разработать, пояснили опрошенные “Ъ” эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ Фото: Николай Цыганов, Коммерсантъ

Вступающие в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях являются частью более крупного пакета поправок к законодательству, который начал действовать еще в июле 2022 года. Речь идет о ст. 8.2 КоАП «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления». Для граждан, которые оставляют отходы вне специально отведенных для этого мест — в лесополосе, на обочине дороги и т. д.,— максимальный штраф был увеличен с 3 тыс. до 5 тыс. руб. В случае если нарушители выбрасывают мусор из авто, сумма штрафа для граждан составляет до 30 тыс. руб., для должностных лиц — 60 тыс. руб., для юрлиц — 100 тыс. руб. Если мусор сгружают с грузовика, санкция достигает 75 тыс. руб. для граждан, 100 тыс. руб.— для должностных лиц и 200 тыс.— для юрлиц. Соответствующие постановления выносят полицейские и сотрудники Государственного лесного надзора. Статистики, свидетельствующей о применении новой редакции ст. 8.2 в регионах, “Ъ” пока обнаружить не удалось.

11 января в силу вступает норма, которая позволяет фиксировать указанные нарушения с помощью автоматических комплексов. Штрафное постановление в таком случае будет направлено по почте владельцу транспортного средства — после того как камера распознает госномер машины нарушителя. Механизм идентичен тому, который использует ГИБДД для борьбы с нарушителями ПДД. Поправки, отметим, внесены и в ст. 1.5 КоАП «Презумпция невиновности»: автовладелец, получивший штраф с камеры за манипуляции с мусором, должен будет доказать свою невиновность, если не совершал нарушения.

Закон разрабатывался по инициативе депутатов Мосгордумы и Мособлдумы в 2021 году. Парламентарии жаловались на слабый эффект от санкций: на нелегальном вывозе контейнера с мусором в поле или в лес можно заработать 10 тыс. руб. при штрафе всего в 1–2 тыс. руб. Основная часть нарушений совершается с помощью мусоровозов и самосвалов, заявляли в Мосгордуме. В июне 2022 года депутат столичного парламента Александр Козлов, поясняя “Ъ” ситуацию с применением автоматических камер, говорил о необходимости разработать «отдельные регламенты», не исключая при этом использование камер ГИБДД (их более 20 тыс. по всей стране). Депутат подчеркивал, что основная цель ужесточения наказаний — борьба с мусорными самосвалами, а не «с людьми, оставившими пакет на обочине».

Власти субъектов пока публично не заявили о планах применять автоматические камеры для контроля соблюдения чистоты. Подмосковье применяет фотовидеофиксацию для контроля передвижения грузовиков со строительными отходами на основании базы данных выданных разрешений на данный вид перевозок.

«С технической точки зрения комплексы фотовидеофиксации можно научить определять даже мусор, выброшенный на ходу из автомобильного окна, в том числе окурок, пластиковый стаканчик и многое другое,— пояснили “Ъ” в ассоциации ОКО (объединяет производителей и операторов систем фотовидеофиксации).— Разрешение камер позволяет фиксировать и сам предмет, и траекторию его движения, и даже порой лицо человека, если это необходимо». Несмотря на то что поправки к КоАП вступают в силу, указали в ассоциации, четкие требования к доказательной базе по-прежнему не выработаны: говорить об запуске фотовидеофиксации таких правонарушений «преждевременно». «Вместе с тем места стихийных свалок, например рядом с садоводческими или дачными товариществами, как правило, известны,— отмечают в ОКО.— Жители загородных поселков порой не желают тратить собственные средства на вывоз мусора, предпочитая выбрасывать его по пути следования — в овраг или канаву. С таким явлением технически бороться проще, но плотность размещения комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД в России не совсем достаточна для этого». По мнению представителей ассоциации, оптимальным вариантом решения проблемы очаговых свалок отходов может стать установка «упрощенных» камер с функцией скрытого видеонаблюдения: «Их можно подключать к нейросети, которая и будет распознавать и госномер автомобиля, и сам факт выброса мусора».

Граждане-нарушители и фирмы, занимающиеся нелегальным вывозом мусора, попытаются обойти камеры, предполагает эксперт по системам фиксации нарушений Григорий Шухман, например закрыв госномер или убедившись, что рядом нет работающего комплекса. Нарушение очень сложно зафиксировать в автоматическом режиме, собрав необходимую доказательную базу, предупреждает господин Шухман. Полученные фото- и видеоматериалы, по его мнению, должен внимательно изучить человек, прежде чем будет вынесено штрафное постановление.

Иван Буранов