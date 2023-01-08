Эрдоган: западные страны не помогают Украине, а спонсируют торговцев оружием

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган полагает, что международное сообщество не предпринимает никаких шагов для урегулирования российско-украинского военного конфликта. Он считает, что другие страны только спонсируют торговцев оружием, которые обогащаются на украинском кризисе.

«Международное сообщество предприняло какие-нибудь шаги для урегулирования конфликта? Все помогают торговцам оружием. Мы же думаем о том, как обеспечить мир, поэтому одновременно общаемся с Путиным и Зеленским. Мы искренне продолжаем прилагать усилия на этом пути»,— сказал господин Эрдоган в эфире канала TRT.

Летом Европол обнаружил признаки «организованной контрабанды оружия» с Украины. По данным Европола, в даркнете выставили на продажу американскую противотанковую ракету типа Javelin. В Еврокомиссии пообещали создать центр борьбы с контрабандой оружия с Украины. Госдеп США начал разрабатывать план борьбы с утечками оружия, поставляемого Украине.

Подробнее о том, что происходит на 319-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина