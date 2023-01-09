Агрохолдинги идут на юг

Высокие цены на сельхозземли на юге России не отпугивают часть участников рынка от экспансии в эти регионы. Так, «Био-Тон» главы Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина стал владельцем ставропольского хозяйства с более чем 15 тыс. га земель оценочной стоимостью до 2,5 млрд руб. Снижение доходности в растениеводстве может вызвать рост продаж небольших хозяйств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«Био-Тон» председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина стал владельцем ООО «Агропромышленная корпорация» (АПК) в Ставропольском крае. Изменения в ЕГРЮЛ внесены в конце декабря 2022 года, обратил внимание “Ъ”.

АПК занимается растениеводством и производством молока, писали местные СМИ. В конце 2017 года в сообщении об открытии окружным офисом ВТБ предприятию кредитной линии в 100 млн руб. земельный банк АПК оценивался в 15,5 тыс. га, а животноводческие активы — в 1,2 тыс. голов крупного рогатого скота. Эдуард Зернин сообщил “Ъ”, что «Био-Тон» покупает весь бизнес АПК и планирует разбираться с хозяйством с учетом перспектив местного рынка. Связаться с представителем АПК 8 января “Ъ” не удалось.

«Био-Тон» называет себя крупнейшим производителем подсолнечника в стране. Также выращивает пшеницу, кукурузу, ячмень, горох и т. д., развивает мукомольное производство. Земельный банк — около 500 тыс. га в Поволжье, что на июль 2022 года соответствовало седьмому месту рейтинга крупнейших латифундистов по версии BEFL. Выручка ООО «Компания "Био-Тон"» в 2021 году выросла на 20,9%, до 10,97 млрд руб., чистая прибыль была 4,63 млрд руб.

Для «Био-Тон» покупка АПК станет первой сделкой на юге России. Директор «Совэкона» Андрей Сизов оценивает стоимость сельхозземель в Ставропольском крае в 100–160 тыс. руб. за 1 га. Таким образом, 15,5 тыс. га могли обойтись в 1,55–2,5 млрд руб. По словам источника “Ъ” на рынке, «Био-Тон» сегодня рассматривает для экспансии юг России. Господин Зернин отметил, что «Био-Тон» постоянно смотрит активы и на юге, и в центре страны, и в Поволжье.

Инвестиционный банкир Илья Шумов говорит, что Ставропольский край остается одним из регионов, где преобладает большое количество независимых фермерских хозяйств, а доля крупнейших землевладельцев в выручке региона остается невысокой. На рынке сейчас много предложений по продаже земельных активов в Ставропольском крае, но в связи с ростом рентабельности растениеводства условия на рынке в последние годы диктовали продавцы и цены на такие активы держались около верхних диапазонов, указывает он. Так, продолжает господин Шумов, отдельные наделы продаются уже несколько лет и из-за переоцененных ожиданий собственников так и не реализуются.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что предложение земельных активов на юге России растет, но цены не показывают никаких признаков снижения. По его словам, ценник поддерживает расчет основной массы участников рынка на восстановление доходности, а также активный интерес к сельхозземлям со стороны непрофильных инвесторов. Так, в декабре 2022 года структура владельца корпорации AEON Романа Троценко, опередив трех других претендентов, выкупила у банка «Траст» предприятия агрохолдинга «Ростагро» с 240 тыс. га земель в Пензенской и Саратовской областях за 18,76 млрд руб. при начальной цене 14,4 млрд руб.

Аналитики «Технологии доверия» (ранее PwC Россия) отмечали, что рынок слияний и поглощений (М&A) в аграрном секторе в 2022 году был очень активным в основном из-за желания иностранных компаний уйти из РФ, а также ограничений для свободного движения капитала и накопления ликвидности внутри страны. По подсчетам Ильи Шумова, в 2022 году число сделок M&A в аграрном секторе год к году снизилось с 57 до 40, а объем в деньгах сократился на 15%, до $2,5 млрд. Ключевыми драйверами были продажи земельных активов, среди которых земли «Юга Руси», чешской PPF Group и др. По словам Ильи Шумова, в ближайшие два года в растениеводстве ожидается сокращение рентабельности, что может вызвать продажу небольших хозяйств, снизить аппетиты продавцов и ускорить консолидацию на рынке.

Анатолий Костырев