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Одушевление цифр

Успехи Русфонда можно измерять в деньгах, а можно — в детях

В 2022 году помощь читателей Русфонда получили 1400 детей. Разные заболевания, разные нужды стоят за этой цифрой: лекарства, операции, медицинское оборудование. Еще за каждой единицей в отчете — ребенок. У него есть имя, цвет глаз, любимая игрушка, мечты и желания, история болезни и (не всегда, к сожалению) чудесного преображения после того, как помощь ему была оказана. Мы хотели бы, чтобы за пусть и значительными, но сухими цифрами отчетов вы видели детей, которым помогли. И поможете еще.

Наталья Волкова

Наталья Волкова

Фото: Из личного архива

Наталья Волкова

Фото: Из личного архива

История 14-летней Лизы Михальченковой из города Рославля Смоленской области действительно похожа на сказку о преображении. У девочки был диагностирован тяжелый врожденный шейно-грудной кифосколиоз 4-й степени, то есть сильнейшее искривление позвоночника. До десяти лет Лиза перенесла несколько операций, которые, к сожалению, не дали результата. Девочка не могла поднять голову и посмотреть прямо и вверх — видела только пол или землю, когда выходила на улицу. А выходила она редко: почти потеряла способность ходить, передвигалась на коляске и стеснялась себя.

Замкнутая и очень грустная, Лиза не надеялась на перемены. Врачи разводили руками и отказывали в операции: мол, сложный случай. Взялся помочь только Сергей Колесов, хирург из московского Национального медицинского исследовательского центра травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова. На дорогую операцию собрали деньги наши читатели, и весной прошлого года Лизу прооперировали.

Сейчас девочку не узнать: ее спина выпрямилась. Лиза ходит сама — и танцует! Не может насмотреться на себя в зеркало и ощущает радость от примерки ярких нарядов: раньше девочка отказывалась от них, предпочитая одежду темных цветов. Лиза почувствовала вкус к школьной учебе. Как говорит ее мама, девочка в прямом смысле слова увидела белый свет.

А Ярослав Степаненко из небольшого хутора в Волгоградской области научился ходить в пять лет только благодаря операции по выравниванию стоп у хирурга Максима Вавилова в ярославской клинике «Константа». До этого мальчик ползал: сам на ноги, подвернутые с рождения внутрь, встать не мог.

Так вышло, что вовремя к врачу мальчик не попал: его мама Александра нуждалась в неотложной помощи — через несколько месяцев после родов перенесла операцию на почке. Потом умер дедушка Ярослава, и Александра хлопотала об опеке над своими младшими братом и сестрой. Лечиться Ярик начал только в три года, но операция, которую провели в областном центре, не помогла. Александра сама нашла в интернете информацию о докторе Вавилове и, показав врачу сына, обратилась в Русфонд за помощью.

Ярослав после операции сразу стал учиться ходить. Сначала прихрамывал и держался за мамину руку, а сейчас за ним не угнаться: он не только ходит, но и быстро бегает и высоко прыгает. Летом научился кататься на велосипеде.

Почему из почти полутора тысяч детей, которые получили в прошедшем году помощь от читателей Русфонда, мы выбрали Лизу и Ярослава? Просто наугад! Просто потому, что можно взять каждую из 1400 строчек годового отчета и развернуть, а за ней ребенок — любуется собой в зеркало или гоняет на велосипеде. Или… фланкирует казачьей шашкой.

Одиннадцатилетняя Софья Щегурова из станицы Батуринской Краснодарского края в 2022 году уже во второй раз получила помощь Русфонда. Ей помогли, так же как и пять лет назад, приобрести мощные слуховые аппараты: у девочки двусторонняя тугоухость 3-й степени, которая прогрессирует. А Софья — человек с серьезными увлечениями. Без подходящих аппаратов ей не обойтись. Девочка занимается старинным искусством владения холодным оружием — фланкировкой, и ее приглашают выступать в родной станице. Виртуозно жонглировать шашкой Софью научила мама. Еще девочка мечтает о профессии ветеринара и бесплатно обучается верховой езде. Тренер отдает команды по рации, которую специально для занятий купили родители, чтобы Софья могла лучше слышать все эти «налево-назад», «перемена через середину», «вольт направо» и «галопом марш».

Мечты детей должны сбываться, несмотря на их диагнозы. Спасибо вам огромное, друзья!

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда

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