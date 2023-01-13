С леопардом заодно

Тимоша Абрамчик живет вместе с мамой и папой в городе Сосновоборске Красноярского края. У мальчика врожденный порок сердца — стеноз аортального клапана. В два месяца Тимошу пришлось экстренно прооперировать: вместо поврежденного аортального клапана врачи поставили собственный легочный клапан мальчика, а на его место установили биопротез. Работы протеза хватило почти на шесть лет жизни, но он больше не справляется. Тимоше необходимо повторное протезирование легочной артерии клапансодержащим кондуитом Contegra. Но стоит такая операция больше миллиона рублей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Тимоши в сердце — протез. И этот протез уже исчерпал свой ресурс

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ У Тимоши в сердце — протез. И этот протез уже исчерпал свой ресурс

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Улыбчивый мальчишка с восторгом носится по детской площадке. Ему хочется везде успеть и все попробовать: и качели, и горку, и карусель. Однако он не успевает — быстро начинает задыхаться. Приходится садиться на лавочку и отдыхать.

— К концу лета Тимоше стало тяжело бегать, кататься самому на самокате,— рассказывает Людмила, мама мальчика.— Мне приходилось катить самокат, а Тимоша стоял на доске и держался за руль. Его сердце бьется от малейшей нагрузки так сильно, что я слышу стук.

У Тимоши в сердце — протез. И этот протез уже исчерпал свой ресурс. Врачи так и говорили, когда делали мальчику операцию по замене аортального клапана во младенчестве: мол, лет на шесть-семь хватит, потом его надо будет заменить. Время пришло.

Тимоша среди своих ровесников кажется младше всех. Худенький, маленький, ниже всех ростом — он сразу бросается в глаза тем, кто не знает, что у мальчика болезнь сердца.

— Он такой малюсенький был на новогоднем утреннике, где играл Июль в сказке про двенадцать месяцев,— рассказывает Людмила.— Ему стихотворение поручили выучить — и он успешно выучил и рассказал, хоть и запнулся немножко.

Детский сад Тимоша любит — он пошел туда в три года, хотя еще не говорил: первые слова и предложения появились после пяти. Сначала воспитатели очень волновались из-за нового мальчика и его состояния здоровья: вдруг случится что-то?

— Я тогда буквально взяла воспитательницу за руку и объяснила: протез работает без сбоев, неожиданностей не должно быть. Единственное, надо следить за тем, чтобы Тимоша не перегружался чрезмерно: долго не бегал, например,— вспоминает Людмила.— Довольно быстро все в садике привыкли к нему, полюбили. Называют не иначе как «наш Тимошка».

Что еще любит Тимоша кроме детского сада, где у него много друзей? Играть с папой и дедушкой, учиться у них разбирать и собирать мелкие механизмы, стремительно мчаться куда-нибудь. Творог с медом и бананами. Тимоша любит всех вокруг, даже обидчиков. Мама говорит, что он очень добрый — ему не приходит в голову давать сдачи за мелкие детские неприятности, которые ему, случается, доставляют.

Еще Тимоша не может жить без своего игрушечного леопарда. Зверь рядом всегда. Рисует Тимоша — леопард рядом, смотрит своими черными глазами-бусинами. Играет Тимоша — игрушечный товарищ терпеливо дожидается его, сидя поблизости на мягких лапах. Спит Тимоша — спит и леопард, устраиваясь поудобнее у мальчика в руках. А когда леопарда стирают, Тимоша не отходит от стиральной машинки ни на шаг. Это же страшно — быть постиранным, поэтому нельзя в этот момент оставаться в одиночестве.

В больницу пятнистый хищник тоже всегда едет с мальчиком. Мама сажает его в Тимошин рюкзак, обязательно освобождая мордочку, ведь леопард тоже хочет знать, что происходит вокруг.

Царство природы Тимоше по душе — он изучает динозавров и насекомых, да и вообще ему нравятся все звери и птицы. Он рисует их беспрестанно. Еще мальчик рисует улыбающихся людей — они радуются, так же как и Тимоша. Когда не устает.

Тимоша любит жить — его радует этот мир, дарящий с каждым днем все больше новых открытий. Давайте оплатим операцию по замене протеза и поможем мальчику бежать навстречу новому, не испытывая усталости и боли.

Для спасения Тимоши Абрамчика не хватает 730 898 руб. Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Тимофея врожденный порок сердца — стеноз аортального клапана. В двухмесячном возрасте по экстренным показаниям ребенку была выполнена операция Росса: поврежденный аортальный клапан заменен на собственный легочный, а вместо легочного клапана имплантирован биопротез. Долгое время состояние ребенка оставалось стабильным. Сейчас срок службы имплантированного протеза истек: появились признаки выраженной дисфункции, недостаточности правого желудочка. Тимофею требуется репротезирование легочной артерии клапансодержащим кондуитом Contegra в условиях искусственного кровообращения. Это позволит стабилизировать состояние мальчика, вернуть его к обычной жизни». Стоимость операции 1 051 898 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 730 898 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Тимошу Абрамчика, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Тимоши – Людмилы Акоповны Абрамчик. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда

Наталья Волкова, Красноярский край