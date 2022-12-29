Путин дополнил контрсанкции повышенными ставками таможенных пошлин

Президент России Владимир Путин дополнил комплекс специальных экономических мер, введенных в ответ на западные санкции. Он распорядился повысить экспортные и импортные пошлины на ряд товаров и сырье, список определит правительство. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ вносит изменения в указ «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности», подписанный президентом 8 марта 2022 года. Он был принят в качестве ответной меры на западные санкции, введенные после начала военной операции. В исходном указе президент Путин поручил правительству составить перечень иностранных государств, куда ограничат ввоз российских продуктов и сырья.

Последний раз изменения в указ о специальных экономических мерах вносились 22 декабря. Тогда Владимир Путин разрешил правительству выдавать временные разрешения на сделки с лицами, попавшими под российские контрсанкции.

Эрдни Кагалтынов