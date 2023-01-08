Рубль просел вслед за нефтью

В первую торговую неделю 2023 года рубль заметно ослабил позиции относительно ведущих мировых валют. За четыре дня курс доллара на Московской бирже вырос на 2,2 руб., до 72,12 руб./$. В отсутствие большей части ликвидности движение курса определялось негативной динамикой цен на нефть и газ. С возвращением на торги экспортеров с валютной выручкой аналитики не исключают возвращения курса доллара к 70 руб./$.

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Участникам рынкам не удалось сохранить тренд последнего дня прошлого года на укрепление рубля, и на первой торговой неделе 2023 года курсы ведущих мировых валют быстро вернулись к максимальным значениям декабря. В пятницу, 6 января, курс доллара приближался к 72,5 руб./$, а закрылся на отметке 72,12 руб./$, на 2,2 руб. выше закрытия торгов 30 декабря. Курс европейской валюты за четыре торговых дня вырос на 1,87 руб., до 76,17 руб./€. Наиболее сильно вырос курс китайского юаня, который с начала года прибавил 5,3%, до 10,44 руб./CNY, обновив максимум с 11 мая 2022 года.

Ослабление рубля происходило при низкой активности участников рынка.

По оценке “Ъ”, основанной на данных Московской биржи, за четыре торговых дня суммарный объем торгов основными валютами (долларом, евро, юанем и другими) с поставкой «завтра» составил лишь 122 млрд руб.

Это в два-три раза ниже дневного объема торгов в последнюю неделю ушедшего года.

Начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин отмечает, что активность и объемы в торговле юанем были выше, нежели в торговле долларом и евро. «"Быки" по юаню делают ставку не только на всеобъемлющее глобальное ослабление доллара против основных валют, но и на внутренние факторы укрепления юаня: вливания ликвидности со стороны Народного банка Китая и меры поддержки китайского сектора недвижимости на фоне отказа Пекина от политики нулевой терпимости к COVID-19»,— отмечает господин Шульгин.

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Традиционно начало января — вялый период на российском финансовом рынке, так как на него приходятся официальные январские праздники. «Основные игроки отдыхают, берут отпуск на неделю до либо после праздничной недели. На торгах остается немного участников, рынок тонкий, и его можно двинуть в любую сторону»,— отмечает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов. Исключением стало начало 2022 года, тогда на фоне протестов в Казахстане объемы торгов валютами на Московской бирже достигали 120–360 млрд руб. в день.

В 2023 году, несмотря на опасения участников рынка, обострения геополитической ситуации не произошло, поэтому курсы вернулись к уровням конца года на фоне падения цен на энергоносители.

С начала года стоимость североморской нефти Brent снизилась почти на 9%, до $78,3 за баррель, цена газа на основном европейском хабе TTF упала почти на 10%, до $780 за 1 тыс. кубометров. Этому способствуют ожидания рецессии в Европе, а также теплая погода в регионе.

К тому же последние данные по рынку труда в США за декабрь стали триггером настроений на продолжение ужесточения монетарной политики в стране, что может негативно повлиять на спрос на нефть, отмечает инвестиционный стратег компании «Арикапитал» Сергей Суверов. «Помимо снижения цен на энергоносители над рублем продолжает довлеть неопределенность, связанная со сжатием объемов экспорта сырья из-за действия западных санкционных мер»,— отмечает инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

Вместе с тем в ближайшие дни эксперты ждут восстановления активности участников торгов и непродолжительного укрепления рубля.

По мнению начальника отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгения Локтюхова, в начале новой недели активизация экспортеров позволит рублю отыграть потери и курс доллара вернется к уровню 70 руб./$. В дальнейшем, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко, влияние на курс будут оказывать способность России противостоять запретным барьерам на экспорт энергоресурсов и поддержание объема экспорта, а также падение сезонного предпраздничного спроса на импорт товаров.

Виталий Гайдаев