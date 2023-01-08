СМИ: встреча министров иностранных дел России, Турции и Сирии пройдет в Москве в среду

Главы МИД Турции и Сирии Мевлют Чавушоглу и Фейсал Микдад встретятся в среду, 11 января, в Москве в присутствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщает иранский портал Mashregh.

По данным издания, к организации этой встречи причастны Объединенные Арабские Эмираты. Абу-Даби через высокопоставленных чиновников стремится присоединиться к России в поддержке нормализации отношений между Сирией и Турцией.

СМИ пишут, что предстоящая встреча в Москве откроет путь к совместной встрече президентов России, Турции и Сирии Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада.

6 января Bloomberg писал, что Турция совместно с Россией и ОАЭ планирует удвоить усилия по политической реабилитации сирийского президента для улучшения своих позиций на Ближнем Востоке. Агентство сообщило, что общая цель трех государств — вытеснение США из Сирии. Анкара в преддверии президентских выборов заинтересована в том, чтобы Дамаск не позволил курдским формированиям, поддерживаемым США, установить на севере Сирии автономную территорию.

Турция разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2012 году. ОАЭ сделали то же самое в 2011-м, однако в 2018 году дипломатические отношения между странами были восстановлены.

Дарья Эрозбек