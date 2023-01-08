Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

СМИ: встреча министров иностранных дел России, Турции и Сирии пройдет в Москве в среду

Главы МИД Турции и Сирии Мевлют Чавушоглу и Фейсал Микдад встретятся в среду, 11 января, в Москве в присутствии министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщает иранский портал Mashregh.

По данным издания, к организации этой встречи причастны Объединенные Арабские Эмираты. Абу-Даби через высокопоставленных чиновников стремится присоединиться к России в поддержке нормализации отношений между Сирией и Турцией.

СМИ пишут, что предстоящая встреча в Москве откроет путь к совместной встрече президентов России, Турции и Сирии Владимира Путина, Реджепа Тайипа Эрдогана и Башара Асада.

6 января Bloomberg писал, что Турция совместно с Россией и ОАЭ планирует удвоить усилия по политической реабилитации сирийского президента для улучшения своих позиций на Ближнем Востоке. Агентство сообщило, что общая цель трех государств — вытеснение США из Сирии. Анкара в преддверии президентских выборов заинтересована в том, чтобы Дамаск не позволил курдским формированиям, поддерживаемым США, установить на севере Сирии автономную территорию.

Турция разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2012 году. ОАЭ сделали то же самое в 2011-м, однако в 2018 году дипломатические отношения между странами были восстановлены.

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...