Bloomberg: ОАЭ, Россия и Турция работают над «реабилитацией» Асада

Турецкое руководство готово признать Башара Асада легитимным президентом Сирии и запустить процесс восстановление дипломатических отношений между странами, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их сведениям, Турция совместно с Россией и ОАЭ планирует удвоить усилия по политической реабилитации сирийского президента для улучшения своих позиций на Ближнем Востоке.

В материале агентства уточняется, что общая цель трех государств — вытеснение США из Сирии. Турецкое руководство в преддверии президентских выборов заинтересовано в том, чтобы сирийская сторона не позволила курдским формированиям поддерживаемым США установить на севере Сирии автономную территорию.

«Новое партнерство Анкары с Дамаском укрепит роль Кремля на Ближнем Востоке и окажет давление на Вашингтон»,— предположила востоковед Елена Супонина. Ключевым интересом ОАЭ в данном процессе, пишет Boomberg, является ограничение иранского влияния в Сирии.

Относительное урегулирование сирийского конфликта также может привести к возвращению беженцев из Сирии обратно в страну, что может позитивно сказаться на рейтинге президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана перед выборами в июне 2023 года. По данным ООН, сейчас в Турции проживают около 3,6 млн сирийских беженцев.

Ожидается, что в январе главы МИД Турции, России и Сирии встретятся для совместного обсуждения вооруженного конфликта.

Турция разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2012 году. Руководство ОАЭ пошло на аналогичный шаг в 2011 году, однако в 2018 году дипломатические отношения между странами были восстановлены.

Андрей Сапожников