Условный срок последовал за оправданием

Ярославский областной суд в конце 2022 года приговорил к четырем годам условного срока директора городской Аварийно-ремонтной службы (АРС) Сергея Мылаша за хищение мошенническим путем здания у мэрии Ярославля. При этом семью месяцами ранее тот же суд оправдал бизнесмена по этому уголовному делу, отменив в апелляции обвинительный приговор первой инстанции. С оправданием господина Мылаша не согласилась прокуратура, которая добилась отмены этого решения во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Скорее всего, в этом году разбирательство по одному из самых запутанных уголовных дел в истории ярославского правосудия продолжится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Судебная коллегия по уголовным делам Ярославского областного суда 29 декабря 2022 года оставила без изменений приговор Кировского районного суда Ярославля в отношении директора АРС Сергея Мылаша, признанного виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд первой инстанции еще 20 ноября 2020 года назначил коммерсанту четыре года условно с испытательным сроком четыре года за хищение у мэрии Ярославля нежилого здания в центре города рыночной стоимостью 2,4 млн руб.

Согласно приговору, для хищения здания Сергей Мылаш оформил его в собственность, получив разрешение на строительство и ввод в эксплуатацию.

При этом защита настаивала, что оформление было необходимо, чтобы ввести самовольно построенный объект в гражданский оборот, а не для мошеннических действий.

Сергей Мылаш обжаловал обвинительный приговор, настаивая на том, что суд «ошибочно признал самовольно построенное и самовольно реконструированное нежилое здание муниципальным имуществом, неправильно назвал его в приговоре "объектом незавершенного строительства", так как фактически оно является самовольной постройкой». Спустя полтора года Ярославский областной суд отменил приговор первой инстанции и вынес новый, оправдательный, в связи с отсутствием в действиях директора АРС состава преступления.

Судебная коллегия апелляционной инстанции пришла к выводу, что Кировский суд Ярославля «фактически от описанного в обвинении предмета хищения оставил лишь площадь похищенных квадратных метров, установив иной предмет хищения».

Таким образом, Ярославский областной суд 20 мая 2022 года заключил, что суд первой инстанции вышел за пределы предъявленного бизнесмену обвинения и нарушил его право на защиту.

«Стремление Мылаша как руководителя коммерческой организации к получению ею прибыли и созданию надлежащих условий ее функционирования, в том числе за счет приобретения здания, необходимого для размещения работников и имущества акционерного общества, не может быть признано преступным и расцениваться как стремление извлечь для себя из совершенного деяния выгоду имущественного характера»,— говорилось в апелляционном решении.

Его обжаловал исполнявший тогда обязанности прокурора Ярославской области Дмитрий Чумак, и в октябре 2022 года судебная коллегия по уголовным делам Второго кассационного суда общей юрисдикции отменила оправдательный приговор.

В прокуратуре тогда заявляли, что основаниями для отмены стали «существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона, исказившие саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия».

В конце прошлого года обвинительный приговор в отношении Сергея Мылаша вступил в законную силу. Тем не менее, скорее всего, разбирательство по этому уголовному делу продолжится в 2023 году — вновь в кассационной инстанции.

Александр Тихонов, Ярославль