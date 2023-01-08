Генерал Конашенков сообщил об «ударе возмездия», Украина гибель сотен военных отрицает

Сегодня, 8 января, Минобороны России сообщило о проведении операции возмездия за удар ВСУ по Макеевке 1 января. По словам официального представителя военного ведомства Игоря Конашенкова, в результате массированного ракетного удара погибли более 600 украинских военнослужащих. Украинская сторона массовые потери отрицает.

В ночь на 8 января глава военной администрации подконтрольной Киеву части Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что российские войска обстреляли Краматорск и Константиновку. Тогда он уточнил, что погибших и пострадавших не было.

Днем Минобороны РФ заявило, что Объединенной группировкой российских войск уничтожено свыше 600 украинских военных в результате массированного ракетного удара по пунктам временной дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Краматорске. В общежитии №28 находилось более 700 бойцов ВСУ, а в общежитии №47 — свыше 600, сообщил генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Представитель Минобороны указал, что этот удар — «операция возмездия» за атаку ВСУ на пункт базирования российских военных в Макеевке 1 января. По официальным данным, тогда погибли 89 россиян.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ назвал информацию из Москвы не соответствующей действительности. На опубликованных утром главой украинской военной администрации Донецкой области Павлом Кириленко в Telegram-канале фотографиях последствий ударов по Краматорску видно, что сами здания остались целыми. Воронки располагаются в земле рядом со стенами. В одном строении горит свет, однако стекла выбиты. Прямого поражения зданий не видно.

В новогоднюю ночь здание ПТУ в Макеевке, где находились российские военные, было обстреляно со стороны Украины системами HIMARS. В результате погибли 89 военнослужащих. В Минобороны России говорили, что причиной гибели российских военных при обстреле стало использование мобильных телефонов.

Подробнее о том, что происходит на 319-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина