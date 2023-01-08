Платные медуслуги увеличили спрос

Частные клиники ощутили приток клиентов. За 2022 год спрос на медицинские услуги вырос на 15-20%, сообщили опрошенные “Ъ FM” игроки рынка. При этом если раньше из-за коронавируса пациенты обращались в основном к терапевтам и пульмонологам, то теперь они чаще записываются на прием к психотерапевтам и кардиологам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Директор медицинского департамента «СМ-Клиника», врач-уролог и онколог Денис Алтунин говорит, что пластическая хирургия и стоматология также оказались в числе наиболее популярных услуг: «Доля хирургической оперативной деятельности составляет порядка 21% от выручки, а прирост только лишь по хирургической оперативной деятельности равняется примерно 16%.

Пластическая хирургия в начале 2022 года продемонстрировала резкий рост, а к середине, концу года значительное снижение. Патология за аналогичный период показывает устойчивый рост порядка 30%. Скачок мы получили примерно в марте-апреле. На мой взгляд, это было связано с тем, что сформировался ажиотажный спрос. Люди стали понимать, возможен очень быстрый рост цен.

Выросла ли за год стоимость услуг? Мы не видели необходимости значительного повышения. Стали избирательно реагировать в группах услуг, где резко выросла стоимость расходных материалов именно иностранного производства. В первую очередь это касается высоко технологичных методов хирургического лечения, имплантологии, пластической хирургии, анестезиологии. В совокупности наши цены не выросли более чем на 9% по сравнению с 2021 годом. С логистикой проблемы остаются и на сегодняшний день. Сроки поставки увеличились на ряд позиций от 30 дней, а на некоторые и до трех-четырех месяцев. Нам пришлось подстраиваться под существующие обстоятельства, но мы нашли постоянных поставщиков.

ДМС показал совсем незначительное снижение — 7,6% от выручки пациентопотока. Но принципиальных больших изменений как в ценообразовании, так и в спросе услуг все-таки не произошло».

Корпоративных клиентов многим клиникам удалось сохранить. Сейчас запрос на ДМС остается высоким, так как сотрудники компаний все чаще обращают внимание на эту опцию при трудоустройстве, сообщил заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков: «Чаще всего обращают внимание на ДМС при трудоустройстве специалисты в сфере IT, телекома, управления персонала, строительной отрасли. Если говорить про производственные компании, то у них достаточно часто встречается наличие собственных поликлиник. 91% российских компаний планирует сохранить текущие бонусы. И из них 21% предоставляет своим сотрудникам ДМС, 25% отмечают зависимость качества привлечения сотрудников от наличия ДМС в пакете.

Можно сказать, что в российских компаниях планируется прирост в данном направлении примерно на 4% в сравнении с 2022 годом. Сотрудники выбирают более стабильные организации. И стабильность обогнала даже уровень дохода. Вот ДМС, наверное, относится к тем параметрам, которые как раз, в том числе обеспечивают такую стабильность и безопасность для сотрудников.

Если говорить про наполнение пакетов, многие IT-компании, например, начали включать стоматологию. 38% организаций в 2023 году планируют расширять штат. Они говорят, что для привлечения сотрудников им нужно расширять пакеты предложений, в том числе включать ДМС».

Во сколько компаниям сейчас обходится пакет добровольного медицинского страхования на сотрудника? Главный врач сети клиник «К+31», анестезиолог и реаниматолог Борис Чурадзе утверждает, что в зависимости от уровня выбранных услуг стоимость может составлять нескольких сотен тысяч рублей: «Рынок не уменьшился. Большинство компаний сохранили пакет ДМС. Многие стали расширять линейки от минимальных до максимальных — от 2-3 тыс. руб. до 100 тыс. руб. В условиях существенного снижения потребительского спроса, экономического кризиса мы продолжим держать цены на прежнем уровне и с начала 2023 года не планируем традиционного повышения цен.

Спрос на услуги многопрофильной медицинской команды растет на 5-10%, на такой же процент у нас выросло количество госпитализаций по тяжелым пациентам, загрузка психиатров и психотерапевтов — на 20%, кардиологов — на около 15%, а что касается стационара, оперблока по сложным операциям — на 20%.

80% всех уникальных медикаментов и расходных материалов доступны. Отдельные редкие позиции замещаются аналогами. Но при этом надо сказать, что это давление сохраняется, и необходим постоянный поиск альтернативных путей и схем. Сейчас активно осваивается рынок Китая, Индии, Турции, Казахстана. Локализуются производства и по расходным материалам, медикаментам в России.

Чего ждать от 2023 года?

Тренд на максимальный поиск эффективных решений, на цифровизацию или уход от ненужного ручного труда, конкуренция будет жестче. Соотношение цена-качество окажется важнее.



С учетом большого количество игроков на рынке, год будет очень серьезным и уверен, что к концу 2023 года выживут не все».

Как ранее сообщал «Росгосстрах», в 2022-м медицинские услуги подорожали в среднем на 15%. При этом, по данным компании, расходы каждого пятого россиянина на эти цели не превышают 5 тыс. руб. в год. Около 30% платят до 10 тыс. руб. Еще 25% сообщили, что за год на медицинские услуги они тратят до 20 тыс. руб. Две трети опрошенных заявили, что вынуждены откладывать деньги на проведение сложных процедур.

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Анна Маргулис