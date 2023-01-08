Бывший госсекретарь США Киссинджер считает нейтральный статус Украины путем к миру

Бывший госсекретарь США и советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер полагает, что единственным решением российско-украинского военного конфликта может стать предоставление Украине нейтрального статуса. Такую точку зрения он выразил в книге «Лидерство: шесть уроков мировой стратегии», ее фрагменты приводит Foreign Affairs.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генри Киссинджер

Фото: Annegret Hilse/File Photo, Reuters Генри Киссинджер

Фото: Annegret Hilse/File Photo, Reuters

По мнению господина Киссинджера, при вступлении Украины в НАТО граница альянса будет в пределах 300 миль от Москвы. Он также отмечает, что из-за обширной территории Россия страдает от «постоянного ощущения незащищенности». При этом господин Киссинджер не объясняет, как может быть гарантирована безопасность Украины при предоставлении ей нейтрального статуса.

Господин Киссинджер уже высказывал аналогичное мнение в мае. Он говорил, что Россия и Украина должны вернуться к довоенному статус-кво. В декабре в статье для журнала Spectator он допустил, что если Украина и Россия не смогут закончить конфликт с помощью военных действий или переговоров, то на спорных территориях можно провести референдумы о самоопределении. Позицию Генри Киссинджера критиковал президент Украины Владимир Зеленский.

Подробнее о том, что происходит на 319-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина