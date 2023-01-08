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Свердловские школы могут вернуться к дистанту из-за мороза

Министерство образования Свердловской области рекомендовало директорам школ рассмотреть возможность организовать дистанционное обучение из-за низких температур. Согласно сообщению МЧС, в регионе 9-11 января сохранится аномально холодная погода. Местами на Урале температура может опуститься ниже -40 градусов.

Дистанционное обучение школьников в Свердловской области

Дистанционное обучение школьников в Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Дистанционное обучение школьников в Свердловской области

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Директора школ имеют возможность организовать дистанционную форму обучения, если соблюдено одно из условий: более 20% учеников в классе заболели гриппом и ОРВИ; низкая температура воздуха:

  • для начальных классов дистанционная форма обучения организуется при -28° без ветра или -25° с ветром не менее 4 м/с;
  • для 5-9-х классов — -30° без ветра или -2° с ветром;
  • для старших классов — ниже -32° без ветра или -30° с ветром.

В целом, согласно сообщению правительства региона, с 9 января в школах возобновляется обучение в классическом режиме. Для проведения занятий учреждение должно не допускать к образовательному процессу учеников и педагогов с признаками инфекционных заболеваний, соблюдать температурный режим, проветривать помещения и проводить дезинфекцию.

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Василий Алексеев

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