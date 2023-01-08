В Свердловской области температура опустится до -37 градусов

С 8 по 10 января в Свердловской области ожидаются морозы до -37 градусов и сильный ветер. По данным синоптиков уральского Гидрометцентра, днем в воскресенье температура воздуха в регионе составит -25°… -30°. Местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/c.

В понедельник, 9 января, температура ночью опустится до -28°…-33°, на севере — до -37°. Днем синоптики прогнозируют -22°…-27° и -30° в горах и низинах. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный, западный 4-9 м/с.

Во вторник, 10 января, температура воздуха ночью составит -26°…-31°, в горах – до -36°. Днем - -16°…-21° и до -25° в горах. Ожидается небольшой снег. Днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 м/c, местами порывы до 15 м/с.

В Екатеринбурге 8 и 9 января температура воздуха днем составит -25°…-27°. На 10 января синоптики прогнозируют потепление – до -19°…-21° днем.

Морозы стали причиной отмены праздничных уличных мероприятий. Так, Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) закрыл на 7 и 8 января фабрику подарков Деда Мороза и аттракционы, отменил концерты и убрал аниматоров у елки и на катке.

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Василий Алексеев