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Коммерсантъ FM
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Возбуждено уголовное дело из-за убийства и пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

Столичное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ по факту убийства в доме на улице Дмитрия Ульянова на юго-западе Москвы. По версии следователей, мужчина выстрелил в своих мать и сестру, после чего поджег квартиру и совершил самоубийство.

От полученных ранений все трое скончались на месте происшествия. Сейчас там работают следователи и криминалисты столичного СК. Территория оцеплена.

Пожар произошел на 14-м этаже дома, где было совершено убийство. По данным СМИ, возгорание случилось после сильного взрыва. В квартире выбило стекла. Ранее сообщалось, что трое человек погибли в результате пожара.

Дарья Эрозбек

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