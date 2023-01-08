Возбуждено уголовное дело из-за убийства и пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

Столичное управление СКР возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ по факту убийства в доме на улице Дмитрия Ульянова на юго-западе Москвы. По версии следователей, мужчина выстрелил в своих мать и сестру, после чего поджег квартиру и совершил самоубийство.

От полученных ранений все трое скончались на месте происшествия. Сейчас там работают следователи и криминалисты столичного СК. Территория оцеплена.

Пожар произошел на 14-м этаже дома, где было совершено убийство. По данным СМИ, возгорание случилось после сильного взрыва. В квартире выбило стекла. Ранее сообщалось, что трое человек погибли в результате пожара.

Дарья Эрозбек