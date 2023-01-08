Писатель и сценарист Алексей Слаповский умер на 66-м году жизни

Российский писатель и сценарист Алексей Слаповский скончался утром сегодня, 8 января, в возрасте 65 лет. Об этом сообщил кинорежиссер Алексей Рудаков. Как уточнила дочь драматурга Алла, причиной его смерти стала пневмония. Похоронят господина Слаповского в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Слаповский

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ Алексей Слаповский

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

«Молитвы и усилия врачей не помогли. Алексей Иванович Слаповский, великий русский писатель и гражданин, скончался сегодня в 8 часов утра»,— написал господин Рудаков на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Накануне, 7 января, Алексей Рудаков сообщил, что Алексей Слаповский был доставлен в реанимацию Московского городского центра пульмонологии в тяжелом состоянии с 75-процентным поражением легких. По словам господина Рудакова, в начале декабря прошлого года драматурга выписали из больницы после пневмонии, перенесенной в тяжелой форме, все анализы и показатели были в норме. Однако впоследствии он стал чувствовать себя все хуже.

Алексей Слаповский был корреспондентом телевидения и радио Саратова. С 1990 по 1995 год работал в качестве редактора и заведующего отделом художественной литературы журнала «Волга», в 2001-м переехал в Москву. Его авторству принадлежат такие книги, как «Первое второе пришествие», «Анкета», «Качество жизни», «Синдром феникса», «Неизвестность». Им написаны сценарии для многих российских сериалов и фильмов, в частности «Остановка по требованию», «Пятый угол», «Ирония судьбы. Продолжение».

Милена Костерева