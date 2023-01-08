В Оренбуржье и Самарской области могут отменить занятия в школах из-за морозов

В Самарской области могут отменить занятия в школах в период морозов. Соответствующее решение принимает директор учебного заведения на основании прогноза погоды, объявило министерство образования региона.

Руководители школ могут отменить занятия при температуре ниже –25°С для обучающихся с первого по четвертый классы, ниже –27°С — с первого по восьмой классы, ниже –30°С — с первого по одиннадцатый классы. Классный руководитель должен сообщить об этих решениях накануне вечером. В этом случае в учебных заведениях организуют дистанционное обучение.

В Оренбургской области планируют проводить занятия в штатном режиме. Однако из-за морозов возможна корректировка учебного процесса. В министерстве образования Оренбуржья уточнили, что родители могут сами решить, посещать ли ребенку школу. Учебные заведения будут работать при любой температуре.

6 января в Самарской области был объявлен желтый уровень опасности из-за похолодания. Сегодня в регионе зафиксировали аномально низкую температуру воздуха на двух метеостанциях. Так, в Волжском районе 8 января столбик термометра опустился до –28,6°С. Это новый температурный минимум для этого дня. В Тольятти зафиксировали –28,5°С, это на 0,9°С ниже абсолютного минимума, установленного в 1974 и 1979 годах.

Ранее в региональном филиале «Т Плюс» решили повысить температуру сетевой воды из-за морозов. Жителям рекомендовали максимально осторожно пользоваться горячей водой, дети должны это делать только в присутствии взрослых.

Ани Айвазян, Самара