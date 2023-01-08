Израиль прибавил граждан

Число репатриантов, переехавших в Израиль, в 2022-м стало рекордным за последние 23 года. Гражданство получили около 70 тыс. человек. Больше половины из них — россияне — их свыше 37 тыс. Такие данные приводит Еврейское агентство. На втором месте — граждане Украины, на третьем — репатрианты из Северной Америки. С подробностями — Иван Хорушевский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Maya Alleruzzo / AP Фото: Maya Alleruzzo / AP

Закон о репатриации вот уже 70 лет позволяет евреям или их детям и внукам получать гражданство Израиля. После начала военных действий России на Украине Тель-Авив ввел экстренную схему получения паспорта, которая позволила ощутимо ускорить процесс, рассказал автор Telegram-канала о репатриации Саша Гринбаум: «Израиль запустил новую процедуру. Она называется "экстренная репатриация". Человек, у которого есть еврейские корни, может в аэропорту у представителя "Натива" — это организация, которая занимается репатриантами из стран бывшего Советского Союза — пройти быструю проверку.

После этого он записывается в один из центров экстренной репатриации и проходит консульскую проверку уже здесь. Вся процедура от момента прилета в аэропорт до получения документов сейчас занимает около двух месяцев. В начале лета 2022 года этот срок составлял всего лишь две-три недели. Наплыв потенциальных репатриантов увеличивается».

Подать документы на гражданство можно сразу по месту пребывания, например, в России. Но очереди на консульскую проверку в Москве еще весной увеличились, и ожидание могло занять около года, поделилась с “Ъ FM” Анастасия, которая решила вместе с семьей отправиться за документами в Израиль, где все этапы удалось пройти за несколько дней: «Я занялась этим вопросом еще весной 2022 года. По сути, гражданство мне удалось оформить всего за пару дней.

Если учитывать время на открытие банковского счета, получение загранпаспорта и других документов, то в общей сложности при размеренном темпе на все это ушел месяц. Весной все были очень лояльны к россиянам, желающим сделать гражданство, поэтому на собеседовании не было никаких каверзных вопросов. Очереди на получение паспорта были огромными, система работала как конвейер, потому что и они стремились скорее с этим разобраться и не затягивать процесс».

На сбор документов, по словам собеседников “Ъ FM”, может уйти порядка пары месяцев. Но здесь все индивидуально. Подтвердить еврейское происхождение можно любыми документами старших родственников, даже если часть оригиналов утеряна, продолжает Саша Гринбаум: «Это могут быть свидетельства о рождении, о смерти, архивные справки, справки об эвакуации, которые предоставляет Красный Крест, это могут быть выписки из домовых книг, учетные карточки на работе, старые паспорта. И большую ценность имеют документы, которые были выданы в Советском Союзе. Конечно, если каких-то документов не хватает, можно обратиться в российские ЗАГСы, попросить дубликаты, попросить расширенные справки с указанием национальностей. Но к таким документам у консула будет больше вопросов. Нужно обязательно найти что-то старое».

Проблемой может стать поиск квартиры в Израиле, за последние пару лет цены на недвижимость в крупных городах ощутимо выросли. Стоимость подстегнул и спрос, в том числе и со стороны репатриантов. На долгий срок в Тель-Авиве можно снять квартиру примерно за $1,5 тыс. в месяц, рассказал “Ъ FM” Григорий, который летом получил гражданство Израиля: «Цены выросли, но это произошло еще в пандемию. На Airbnb, на Booking в Тель-Авиве все стоит очень дорого. Обычно пользуются предложениями тех, кто арендует квартиры на долгий срок, а потом пересдает, размещая объявления на Facebook. Так выходит значительно дешевле. Однокомнатные варианты стоят в районе $1,2-2 тыс.».

Часть расходов помогает покрывать государство: новым жителям Израиль в течение полугода выплачивает пособия в размере до $1,2 тыс. Издание Jerusalem Post писало, что страна намерена выделить более $25 млн на поддержку прибывших из России граждан. А премьер-министр Израиля после начала мобилизации попросил авиакомпанию El Al увеличить количество рейсов из России из-за беспокойства о судьбе российских евреев.

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