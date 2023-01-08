В результате обстрела повреждена Старобешевская ТЭС в ДНР

Старобешевская тепловая электростанция (ТЭС) в поселке Новый Свет в Донецкой народной республике (ДНР) в результате обстрела в ночь на 8 января получила повреждения, сообщили ТАСС в администрации Старобешевского района. Под завалами могут находиться два человека. Местные власти обвинили в ударе вооруженные силы Украины.

«На месте обстрела работают экстренные службы, разбирают завалы. Предположительно минимум два человека, сотрудники станции, могут находиться под обломками»,— сказали в районной администрации.

Старобешевская ТЭС была построена в 1954 году. Работает на донбасском угле. Установленная мощность 2300 МВт. Зуевская ТЭС была построена в 1982 году, также работает на угле. Установленная электрическая мощность станции на конец 2013 года составляла 1270 МВт.

По информации представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), также повреждена инфраструктура Зуевской ТЭС, расположенной в городе Зугрэс.

Сообщается, что в 4:30 (время совпадает с московским) по направлению Константинополь—Новый Свет был зафиксирован запуск шести снарядов с использованием реактивных систем залпового огня. Удар по Зугрэсу был нанесен с применением ракетного комплекса «Точка-У» около 7:00, говорится в сообщении СЦКК.

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