Принц Гарри заявил, что Карл III извинился за требование не допускать Маркл к умирающей Елизавете II

Карл III будучи в статусе принца требовал от младшего сына Гарри не допускать Меган Маркл в шотландский замок Балморал, где находилась умирающая королева Елизавета II. Об этом сообщила The Daily Mail со ссылкой на мемуары принца Гарри. Утверждается, что король позднее извинился за это.

Как заявил принц Гарри, Карл III объяснил запрет по допуску к умирающей королеве «бессмысленными и неуважительными» причинами. Его сын в ответ потребовал «никогда не говорить так» о его жене.

О требовании не допускать Меган Маркл к Елизавете II в сентябре сообщало издание The Sun. Принц Гарри и Меган Маркл покинули Великобританию после конфликта с королевской семьей два года назад.

Мемуары принца Гарри Spare выйдут 10 января. В них, как сообщали британские газеты, он расскажет, что убил 25 участников террористического движения «Талибан» (запрещенного в России) в ходе операции в Афганистане. Кроме того, он признается в употреблении кокаина, когда ему было 17 лет.

Леонид Уварчев