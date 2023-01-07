В московском штабе «Другой России» проходит обыск

В штаб московских нацболов пришли с обыском. Об этом сообщил Telegram-канал партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» (преемница Национал-большевистской партии, НБП, которая запрещена в России).

Руководитель московских нацболов Ольга Шалина успела снять видео, на котором она открывает дверь штаба, после чего в него врываются силовики. На момент обыска в штабе находилась только она. Связи с госпожой Шалиной нет.

Ранее представители партии провели акцию против объявленного на Украине рождественского перемирия и вывесили баннер на заборе здания Минобороны с надписью «куколды».

Дарья Эрозбек