FIFA впервые назначила женщину из Саудовской Аравии футбольным арбитром

Международная федерация футбола (FIFA) назначила первую женщину из Саудовской Аравии 34-летнюю Ануд аль-Асмари международным арбитром. Решение было принято в четверг, 5 января, сообщает издание Arab News.

«Я счастлива быть первой в истории саудовского спорта женщиной-судьей, получившей международный статус»,— прокомментировала свое назначение Ануд аль-Асмари.

С 2021 года власти Саудовской Аравии выделили значительный объем средств на развитие массового футбольного спорта, включая создание первой женской футбольной лиги и школьной лиги для девочек. В 2019 году Федерация футбола страны создала женскую сборную по футболу. В нее входят 450 зарегистрированных игроков, 49 квалифицированных судей и свыше 900 тренеров.

Милена Костерева