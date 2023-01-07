В рождественских богослужениях приняли участие свыше 1,3 млн россиян

В богослужениях в честь Рождества Христова по всей России приняли участие более 1,3 млн человек, следует из данных МВД. Для охраны общественного порядка во время рождественского сочельника и праздничных богослужений были привлечены свыше 49,7 тыс. полицейских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Богослужение Рождественского Сочельника в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Богослужение Рождественского Сочельника в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как уточнила представитель МВД России Ирина Волк, за это время ведомство не зафиксировало ни одного нарушения. По ее словам, сотрудники полиции продолжат нести службу в местах, где проводятся праздничные мероприятия, до их окончания.

В текущем году Рождество в Москве остался встречать президент Владимир Путин. Это третий раз с 2000 года, когда господин Путин отмечает праздник в столичных храмах. Обычно в этот день он отправляется за пределы Москвы. В 2022 году он в ночь на 7 января находился в домовой церкви своей резиденции Ново-Огарево в Подмосковье, в 2021 году — в церкви Николы на Липне под Великим Новгородом. В 2012, 2019 и 2020 годах глава государства был на богослужении в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

Милена Костерева