Финляндия готова передать Украине танки Leopard 2 при поддержке ЕС

Если остальные страны Евросоюза начнут передавать Украине танки, Финляндия присоединится к поставкам вооружения и направит ВСУ немецкие боевые танки Leopard 2. Как отметили в комитете по вопросам обороны финского парламента, из-за соседства с Россией обеспечение собственной обороноспособности является для Финляндии приоритетным.

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Фото: Mindaugas Kulbis / AP Leopard 2

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

«Если Европа начнет давать Украине танков хотя бы на "дюйм больше", Финляндия подключится. Конечно, мы внесем не такой большой вклад, потому что собственная обороноспособность всегда является приоритетом для нас как приграничной страны с Россией»,— прокомментировал председатель парламентского оборонного комитета Антти Хакканен вопрос передачи Leopard 2 Украине изданию MTV Uutis.

Он отметил, что многие европейские страны обладают более широкими возможностями для военной помощи Украине, чем Финляндия. Согласно экспортным договоренностям, ни одна страна не может передать ВСУ Leopard 2 без санкции Германии как страны-производителя.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Польша рассматривает безвозмездную передачу Украине своих танков Leopard. Данную информацию WSJ также подтвердил неназванный чешский чиновник, участвовавший в поставках западного вооружения ВСУ. При этом немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung писало, что сам бундесвер обладает слишком малым количеством новых танков Leopard, чтобы передавать их Украине. Против отправки этих танков также неоднократно выступал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».

Андрей Сапожников