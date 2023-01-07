Cadillac готовит заводскую команду для Формулы-1

Концерн General Motors намерен дебютировать в Формуле-1 с заводской командой — ожидается, что американский автопроизводитель будет представлен в чемпионате мира с брендом Cadillac.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Andretti Cadillac

Фото: Cadillac Andretti Cadillac

Фото: Cadillac

Новый гоночный коллектив будет создан совместно с американской командой Andretti Autosport, представленной в различных дисциплинах автоспорта. Штаб-квартира команда Andretti Cadillac будет находиться в США, а отдельное подразделение создадут в Великобритании — в настоящее время по аналогичной схеме работает коллектив Haas F1 Team, также выступающий в Формуле-1 под американским флагом.

Официально участие Andretti Cadillac в чемпионате мира пока не подтверждено, поскольку заявка американских компаний должна пройти установленную процедуру Международной автомобильной федерации FIA по одобрению новых участников Формулы-1. Если новый коллектив получит место на стартовой решетке чемпионата мира, Andretti Cadillac намерена нанять как минимум одного американского пилота.

«Для General Motors большая честь объединиться с Andretti Global в автоспорте этот исторический момент. У нас долгая и успешная история в гонках и инженерных инновациях, мы очень рады возможности объединиться с Andretti Global для создания американской команды Формулы-1, которая поможет стимулировать еще больший глобальный интерес к этой серии и спорту, — заявил президент General Motors Марк Ройсс. — Cadillac и Формула-1 приобретают все большую популярность во всем мире. Наш бренд имеет более чем столетнюю автоспортивную историю — мы были бы горды возможностью привнести наши американские инновации и узнаваемый дизайн бренда в Формулу-1».

Напомним, в настоящее время заводскими командами в Формуле-1 представлены марки Ferrari, Mercedes-Benz, Aston Martin, McLaren, Alpine, а также Alfa Romeo, которая в 2026 году будет трансформирована в коллектив Audi.

Максим Вершинин