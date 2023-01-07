Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан страны с Рождеством Христовым. Глава государства отметил, что этот праздник способствует укреплению в обществе таких духовных ценностей и нравственных ориентиров, как милосердие, сострадание, добро и справедливость. По словам господина Путина, российские церковные организации выступают за сохранение межнационального мира и поддерживают участников военной операции на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

В послании президента, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии страны вносят большой вклад в единение общества, сохранение исторической памяти, а также воспитание молодежи и укрепление института семьи.

«Церковные организации уделяют первостепенное внимание поддержанию межнационального и межрелигиозного мира и согласия в нашей стране, заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают наших воинов, участвующих в специальной военной операции»,— отметил президент.

В ночь на 7 января Владимир Путин посетил рождественское богослужение в Благовещенском соборе Московского Кремля. Это третий раз, когда президент встречает Рождество в Москве. В 2022 году он находился в домовой церкви своей резиденции Ново-Огарево в Подмосковье. В 2021 году господин Путин встретил Рождество в церкви Николы на острове Липно в Новгородской области.

Милена Костерева