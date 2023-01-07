Джек Ма потерял контроль над Ant Group

Основатель Ant Group больше не контролирует компанию, сообщил китайский финтех-гигант. По расчетам Reuters, его доля сократилась с больше 50% до 6,2%.

Ant Group — финансовое подразделение Alibaba Group, одна из крупнейших в мире финансовых корпораций. Владеет платежной системой AliPay.

В 2020 году Ant Group готовилась к первичному размещению акций на Шанхайской и Гонконгской фондовых биржах. Однако за пару дней до начала торгов регуляторы вызвали Джека Ма на допрос, а размещение Ant Group было отложено на неопределенный срок. Летом 2022 года китайские власти дали предварительное разрешение на проведение IPO.

Леонид Уварчев