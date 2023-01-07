McDonald's планирует сокращения корпоративного персонала

McDonald's к 3 апреля сообщит об увольнении части сотрудников, сообщил гендиректор Крис Кемпчински. Компания намерена повысить эффективность и скорость работы, сократить издержки и освободить ресурсы для инвестиций в развитие.

«Некоторые существующие сегодня рабочие места могут быть передвинуты или ликвидированы»,— сказал господин Кемпчински The Wall Street Journal.

В служебной записке к сотрудникам гендиректор рассказал, что будут проведены оценка «роли и уровней персонала» и «трудные обсуждения», за которыми последуют «трудные решения». Некоторые проекты «будут исключены из приоритетов» или полностью остановлены.

Численность персонала корпоративного бизнеса и сотрудников ресторанов самой McDonald's насчитывает 200 тыс. человек. Больше 75% из них находятся вне США. Всего в мире работают больше 2 млн человек по франшизе McDonald's.

Леонид Уварчев