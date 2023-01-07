Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

McDonald's планирует сокращения корпоративного персонала

McDonald's к 3 апреля сообщит об увольнении части сотрудников, сообщил гендиректор Крис Кемпчински. Компания намерена повысить эффективность и скорость работы, сократить издержки и освободить ресурсы для инвестиций в развитие.

«Некоторые существующие сегодня рабочие места могут быть передвинуты или ликвидированы»,— сказал господин Кемпчински The Wall Street Journal.

В служебной записке к сотрудникам гендиректор рассказал, что будут проведены оценка «роли и уровней персонала» и «трудные обсуждения», за которыми последуют «трудные решения». Некоторые проекты «будут исключены из приоритетов» или полностью остановлены.

Численность персонала корпоративного бизнеса и сотрудников ресторанов самой McDonald's насчитывает 200 тыс. человек. Больше 75% из них находятся вне США. Всего в мире работают больше 2 млн человек по франшизе McDonald's.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...