Украина расторгла соглашение с Россией по эксплуатации ракетного комплекса «Сатана»

Кабинет министров Украины на заседании 6 января прекратил действие соглашения с правительством России о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М («Сатана»). Об этом рассказал представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Прекращено действие соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о продлении срока эксплуатации ракетного комплекса 15П118М»,— написал господин Мельничук в своем Telegram.

Он отметил, что договор разорван в связи с «коренным изменением» обстоятельств действия соглашения: украинское конструкторское бюро «Южное» не может проводить сервисное обслуживание ракет 15П118М, которые находятся в России.

Соглашение было подписано 21 февраля 2006 года в Москве.

Дарья Эрозбек