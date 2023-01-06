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Коммерсантъ FM
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«Чебурашка» за пять дней проката собрал более 2 млрд рублей

Российский фильм «Чебурашка» режиссера Дмитрия Дьяченко за пять дней проката собрал более 2 млрд руб. (на момент написания новости — 2 204 605 500 руб.). Картина стала шестым отечественным проектом, преодолевшим данный рубеж.

Другие российские фильмы, собравшие больше 2 млрд руб.:

  • «Холоп» — 3,06 млрд руб.,
  • «Движение вверх» — 2,96 млрд руб.,
  • «Т-34» — 2,27 млрд руб.,
  • «Последний богатырь: Посланник тьмы» — 2,19 млрд руб.,
  • «Последний богатырь: Корень зла» — 2,04 млрд руб.

В российском прокате планку в 2 млрд руб. удалось преодолеть всего 13 картинам, включая фильмы «Аватар», «Человек-паук: нет пути домой», «Король лев», «Мстители: финал», «Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказывают сказки», «Зверополис», «Веном-2».

Бюджет «Чебурашки» составил 850 млн руб. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Ольга Кузьмина, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин, Полина Максимова.

Дарья Эрозбек

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