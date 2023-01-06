Ледовое шоу «300 лет Перми» посмотрели около 200 тыс. человек

Ледовое шоу «300 лет Перми» посмотрели около 200 тыс. чел.

С 3 по 5 января на катке у Театра Театра состоялась серия показательных выступлений известных фигуристов. Свое мастерство показали олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Алексей Ягудин, а также пермские спортсмены, в том числе Виктория Федянина, которая входит в ТОП-5 лучших фигуристов страны. Постановщиком ледового шоу «300 лет Перми» выступил Илья Авербух. Трансляцию выступлений посмотрели более 185 тыс. зрителей, 15 тыс. зрителей смотрели шоу на катке.

По словам губернатора Дмитрия Махонина, с этого мероприятия стартует программа юбилея столицы Прикамья. «Здорово, что начинаем юбилейный для Перми год правильно – с ярких событий в столице родного края, вместе семьей. Мы надеемся, что и эти представления, и все последующие мероприятия 300-летия города запомнятся всем нам надолго», – заявил глава региона. Также господин Махонин поблагодарил участвовавших в шоу фигуристов и Илью Авербуха. Пришедшие зрители в очередной раз показали, как у нас любят фигурное катание», – отметил Дмитрий Махонин.