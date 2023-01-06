В деревне Ярославского района восстанавливают электричество

Глава Ярославского района Николай Золотников сообщил, что в деревне Кузнечиха работает аварийно-восстановительная бригада, однако информация о восстановлении электроэнергии будет позднее.

«Администрация района находится во тесном взаимодействии с начальником Ярославского РЭС. Ситуация взята под контроль. Бригада делает все возможное. При необходимости, будет подключен резервный дизель генератор. Аварийные службы района находятся в режиме готовности»,— написал господин Золотников в своих соцсетях.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 6 января в Ярославской области начнутся морозы, температура воздуха до 10 января будет составлять -25-30 градусов.

Алла Чижова