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Коммерсантъ FM
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Инфляция в ЕС снижается второй месяц подряд

В декабре 2022 года уровень инфляции в еврозоне снизился до 9,2%, следует из предварительной оценки Евростата (pdf). Это минимальный показатель с сентября, в ноябре уровень инфляции в ЕС достиг 10,1%.

Евростат также зафиксировал замедление роста цен на энергоресурсы в Еврозоне: с 34,9% в ноябре до 25,7% в декабре. Наблюдается подорожание продуктов питания, алкоголя и табака (с 13,6% в ноябре до 13,8% в декабре). Цены на другие потребительские товары за декабрь увеличились на 5,2% в годовом выражении — по сравнению с ноябрем потребительские цены за прошедший месяц снизились на 0,3%.

Целевой показатель по инфляции Европейского центрального банка (ЕЦБ) составляет 2%. 15 декабря ЕЦБ четвертый раз подряд повысил базовую ставку до 2,5%.

Подробнее о политике ЕЦБ — в материале «Ъ» «Три по ноль пять, но эффект разный».

Андрей Сапожников

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