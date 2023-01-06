На трех крупнейших заводах Кургана открыто 3,5 тыс. вакансий

Расширение производства и рост гособоронзаказа привели к тому, что на трех крупнейших предприятиях Кургана «сейчас заявлено 3500 вакансий», цитирует департамент экономического развития Курганской области заместителя губернатора Владимира Архипова.

«Сейчас очень высока потребность в работниках, как на эти заводы, так и на другие предприятия, которые развиваются, двигая экономику на новый уровень, - сказал замглавы региона. – Кургану очень повезло. Сейчас, когда с работой во многих местах возникают неопределенности, здесь очень нужны рабочие руки».

Владимир Архипов отметил, что в регионе «применение найдут каждому, кто хочет и может обеспечивать себя и свои семьи».