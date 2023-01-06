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Коммерсантъ FM
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Отопление в Москве будет работать на максимальных значениях

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил, что температуру в системе теплоснабжения столицы скорректировали до максимального значения в связи с аномальными морозами. В Гидрометцентре предупреждали о самой холодной пятидневке этого века в Москве с 6 по 10 января — температура упадет до –29 °C.

Петр Бирюков

Петр Бирюков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Петр Бирюков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«В среду было принято решение начать поэтапное повышение температуры теплоносителя в системе отопления»,— сказал Петр Бирюков журналистам, передает «Интерфакс». Температура теплоносителей поднимется до 130 °C.

В Гидрометцентре отметили, что падение температуры будет резким. С 6 по 10 января в столице будет на 15 и больше градусов ниже нормы. Повышение температуры ожидается 10 января. По данным метеобюро столицы, ночь на 6 января стала самой холодной с начала зима — температура опускалась до –22 °C

Лусине Баласян

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