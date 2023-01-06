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Коммерсантъ FM
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2022 год в России стал вторым по уровню тепла за историю метеонаблюдений

Среднегодовая температура в России в 2022 году составила -1°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По уровню тепла этот год стал вторым за всю историю метеонаблюдений. Теплее был только 2020-й.

Как отметил господин Вильфанд, 2020 год — единственный, когда среднегодовая температура оказалась положительной. «Наша страна северная все-таки, поэтому это и удивительно. 2022 год тоже выдался аномально теплым, но средняя температура составила -1°C»,— сказал он ТАСС.

По данным Гидрометцентра, наиболее серьезные аномалии произошли на севере европейской территории России, севере Урала, в Сибири и Якутии.

С 6 по 10 января в Москве ожидается самая холодная «пятидневка» этого века с падением температуры до –29°C, сообщал ранее господин Вильфанд. По его словам, падение температуры будет резким.

Леонид Уварчев

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