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Коммерсантъ FM
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Чемпионка юношеской Олимпиады по художественной гимнастике Трубникова завершила карьеру

Гимнастика Дарья Трубникова объявила о завершении карьеры в 20 лет. Она не объяснила причины ухода из спорта. Трубникова — двукратная чемпионка юношеской Олимпиады.

«К Спартакиаде мы приняли решение, что я завершаю свою спортивную карьеру… Я закончила по своей инициативе. Все меня, можно сказать, не поддержали. Мой молодой человек настаивал на том, чтобы я продолжала, мама, мои тренеры. Но я приняла это решение, миллион раз обдуманное»,— сказала спортсменка YouTube-каналу RGcenter No1.

Дарья Трубникова получила две золотые медали юношеской Олимпиады в 2018 году, соревнования проходили в Буэнос-Айресе. Она также является двукратной чемпионкой Европы среди юниоров. В 2020 году гимнастка завоевала золотые медали на чемпионате России.

Леонид Уварчев

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