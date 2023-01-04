В Гидрометцентре предупредили москвичей о самой холодной «пятидневке» 21 века

Жителей Москвы с 6 по 10 января ожидает самая холодная «пятидневка» этого века с падением температуры до -29°C. Об этом сообщил руководитель Гидтрометцентра Роман Вильфанд.

«Очень резкое похолодание, обвал холода просто, будет 6 января. Ночью морозы будут до -20-22°C, а днем тоже без жары — до 18-20°C. В рождественскую ночь они еще сильнее окрепнут — до 27°C, а 8 января — даже до -29 °C. Температурный фон днем, включая 9 января, когда все будут выходить на работу, будет около минус -20°C. Это будет самая холодная пятидневка за последние 23 года, то есть с начала XXI века»,— сообщил руководитель Гидрометцентра.

Как рассказал господин Вильфанд, падение температуры будет резким. Он отметил, что длительный период аномально холодной погоды — опасное метеорологическое явление. В эти пять дней температура в столице будет на 15 и больше градусов ниже нормы. По его прогнозам, повышение температуры ожидается 10 января.

Ночью 2 января в Москве температура воздуха ночью поднялась до +6,2 °C — это стало температурным рекордом с 2007 года.

Анастасия Ларина