Белый дом: новая помощь Киеву может включать дополнительные РСЗО HIMARS

США в ближайшие дни и недели намерены предоставить Киеву новую военную помощь, заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Очередные пакеты вполне могут включать дополнительные установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщил он.

«Думаю, нам следует ожидать, что такие боевые действия будут продолжаться еще довольно долгое время, поэтому мы продолжаем оказывать Украине помощь в сфере безопасности»,— заявил господин Кирби на онлайн-брифинге (цитата по ТАСС). По его словам, США снова будут это делать в ближайшие дни и недели, и новая помощь вполне может включать больше HIMARS в будущем.

«И да, это включает в себя HIMARS в прошлом и вполне может включать еще больше HIMARS в будущем. Но то, что HIMARS дает им в этой конкретной части Украины (на востоке.— "Ъ"),— это то, что мы называем "огнем на большую дальность"»,— прокомментировал представитель Белого дома нанесение украинскими войсками удара по Макеевке с помощью HIMARS в новогоднюю ночь.

При обстреле здания ПТУ в Макеевке системами HIMARS погибли 89 российских военнослужащих, сообщили ранее в Минобороны России.

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Мария Федотова