Максим Галкин во время выступления произнес слова в поддержку Украины

Шоумен Максим Галкин (признан в России иностранным агентом) произнес лозунг украинских националистов, следует из видеозаписи, которая разошлась в соцсетях. Предполагается, что видео было снято на концерте господина Галкина в Дубае. Судя по графику, выступление состоялось 4 января, сообщает RT.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певица Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Певица Алла Пугачева и Максим Галкин

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На видео слышно, как шоумен говорит «Героям слава», предварив это словами, что он не расслышал выкрик из зала.

«Слава Украине! Героям слава!» — украинское патриотическое приветствие. Первая часть приветствия «Слава Украине» активно использовалась украинским национально-освободительным движением во времена Украинской народной республики. Вариант «Слава Украине» с ответом «Героям слава» был принят в качестве приветствия в начале Второй мировой войны.

Ранее этот лозунг, предположительно, произнес на концерте в Дубае певец Валерий Меладзе.

Минюст включил Максима Галкина в реестр физлиц-иноагентов в сентябре. Господин Галкин на это заявил, что никогда не стремился в политику, при этом имеет право высказывать свое мнение как гражданин.

Мария Федотова