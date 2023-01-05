Первый вице-премьер Белоруссии не исключил возможности возобновления транзита через порты Балтии

Первый вице-премьер Белоруссии Николай Снопков не исключил возможности возобновления транзита экспорта через порты Балтии. Однако, по словам господина Снопкова, это зависит от выгодности условий. Ранее сегодня президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что из-за санкций, введенных в отношении страны в 2022 году, оказалась нарушена сложившаяся логистика, в связи с чем нужно быстрее строить белорусские порты в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Снопков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Николай Снопков

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По итогам совещания у президента Белоруссии Александра Лукашенко об экспорте белорусских товаров он также заявил, что страна не испытывает проблем с перевалкой грузов через морские порты, инфраструктуры для этого достаточно. Первый вице-премьер напомнил, что после того, как перевалка белорусских грузов через прибалтийские порты стала невозможной, на первый план вышла российская портовая инфраструктура.

«Если нам будут поступать сигналы по поводу прибалтийских портов, в частности Клайпеды и Вентспилса, мы будем думать. Посмотрим на условия, которые предложат нам»,— ответил Николай Снопков на вопрос, поступают ли сигналы от прибалтийских стран с предложениями возобновить перевалку грузов через их порты (цитата по БЕЛТА). Ранее министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко сообщил о задействовании 19 российских портов для поставки белорусских грузов.

В начале 2022 года премьер-министр Белоруссии Роман Головченко объявил, что страна перенаправила экспорт калийных удобрений из литовского порта Клайпеда в российские порты после того, как «Литовские железные дороги» с 1 февраля расторгли контракт на их транспортировку на фоне западных санкций. Через Литву переваливалось более 10 млн т белорусского калия, то есть почти все экспортные объемы.

Летом господин Головченко сообщил, что власти республики приняли решение о создании портовой мощности на северо-западе России. По словам президента Белоруссии, решение о строительстве порта поддержал лично президент Владимир Путин. Ранее правительство РФ изменило соглашение о сотрудничестве с Белоруссией по перевозке и перевалке белорусских нефтепродуктов для доставки через российские морские порты.

Мария Федотова