Королева Дании отказалась покровительствовать премии Андерсена из-за председателя жюри из России

Королева Дании Маргрете II отказалась покровительствовать детской книжной премии имени Ганса Христиана Андерсена. Решение принято из-за споров, связанных с назначением на пост председателя жюри премии академика Российской академии художеств Анастасии Архиповой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Королева Дании Маргрете II Фото: Ints Kalnins / Reuters Художник Анастасия Архипова Фото: Wikipedia Следующая фотография 1 / 2 Королева Дании Маргрете II Фото: Ints Kalnins / Reuters Художник Анастасия Архипова Фото: Wikipedia

Как сообщает ТАСС со ссылкой на датское издание Ritzaus Bureau, Маргрете II не может быть частью происходящего конфликта.

Анастасия Архипова была избрана на пост председателя жюри 7 сентября на 38-м Всемирном конгрессе Международного совета по детской книге. Ряд стран, в том числе Швеция, требовали ее отстранения из-за ситуации на Украине.

Премией имени Андерсена награждаются лучшие детские писатели и художники-иллюстраторы. Она присуждается раз в два года. В последний раз победителей выбирали в 2022 году — лауреатами стали французская писательница Мари-Од Мюрай и корейская художница-иллюстратор Сьюзи Ли. В 2018 году премию присудили российскому иллюстратору Игорю Олейникову.

Лусине Баласян