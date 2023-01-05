Королева Дании отказалась покровительствовать премии Андерсена из-за председателя жюри из России

Королева Дании Маргрете II отказалась покровительствовать детской книжной премии имени Ганса Христиана Андерсена. Решение принято из-за споров, связанных с назначением на пост председателя жюри премии академика Российской академии художеств Анастасии Архиповой.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на датское издание Ritzaus Bureau, Маргрете II не может быть частью происходящего конфликта.
Анастасия Архипова была избрана на пост председателя жюри 7 сентября на 38-м Всемирном конгрессе Международного совета по детской книге. Ряд стран, в том числе Швеция, требовали ее отстранения из-за ситуации на Украине.
Премией имени Андерсена награждаются лучшие детские писатели и художники-иллюстраторы. Она присуждается раз в два года. В последний раз победителей выбирали в 2022 году — лауреатами стали французская писательница Мари-Од Мюрай и корейская художница-иллюстратор Сьюзи Ли. В 2018 году премию присудили российскому иллюстратору Игорю Олейникову.