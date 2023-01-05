Зашли по-новой

В 2022 году «Ъ-Ярославль» сообщал о полной смене регионального правительства и громких кадровых перестановках. Ярославль, область, ведомства сменили в ушедшем году своих глав и вошли в 2023 год с новыми. О самых важных отставках и назначениях в Ярославской области в 2022 году – в подборке «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

Города покинули главы

В 2022 году города и районы неожиданно покинули их главы, которые занимали эти посты долгое время. Самой шокирующей стала отставка главы администрации города Рыбинска с 2016 года Дениса Добрякова. Она произошла 20 января. При этом переизбран на пост главы он был в сентябре 2021 года, за полгода до отставки. Тогда же господин Добряков попал в ДТП, где пострадали два человека. В администрации города сообщали, что ДТП произошло из-за плохой видимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

«Ни ДТП, ни политика никак не повлияли на мое решение. У каждого человека есть свои личные обстоятельства, которые он в праве не обсуждать. При заступлении на пост думал, что справлюсь, думал, что продолжу работу. Трагедии нет никакой, первый зам у меня компетентен, люди работают все, администрация абсолютно профессиональная, проектов море, город живет. Тут в независимости от фамилии руководителя Рыбинск будет одним из самых интересных городов России»,— прокомментировал тогда Денис Добряков «Ъ-Ярославль».

Уже 24 января господин Добряков стал генеральным директором московского «НИИ парашютостроение» («Научно-исследовательский институт парашютостроения»). На выборах главы Рыбинска в мае 2022 года победу одержал самовыдвиженец, бывший заместитель главы администрации Рыбинска по экономике и финансам, и.о. главы города Дмитрий Рудаков.

В феврале 2022 года Дмитрий Юнусов был переизбран на пост главы Тутаевского района. Он занимал эту должность с 2017 года. А в ноябре губернатор Ярославской области Михаил Евраев назначил господина Юнусова директором департамента общественных связей. Исполнять обязанности главы начала Ольга Низова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Юнусов, Вконтакте Фото: Дмитрий Юнусов, Вконтакте

«Честно говоря, не легко далось решение (о том, чтобы покинуть Тутаев — прим. «Ъ-Ярославль»), когда отдаешь району и городу столько времени. Это как родное дитя, которое вырастил, там команда остается и жители все на связи, у меня много контактов тутаевцев. Обязательно продолжу поддерживать Тутаев, у меня там много друзей, мы будем продолжать дружить»,— сказал Дмитрий Юнусов.

Другим свои указом господин Евраев назначил главу Переславля-Залесского Ирину Строкинову своим помощником. Хоть ее перевод на новую должность и затянулся, вступила госпожа Строкинова на пост помощника только в июне, и.о. главы Александр Тарасенков прочно закрепился на своей должности. Вопреки тому, что глава Переславля по закону должен был быть выбран до 28 октября, этого до сих пор не произошло. Летом на конкурсе на пост главы никто из кандидатов, в том числе господин Тарасенков, не смог набрать достаточного количества голосов. В сентябре Александр Тарасенков предложил отложить вопрос о дате проведения конкурса на должность главы города. Инициатива была поддержана депутатами гордумы, но не всеми, например, эсеры не согласились с предложением, но их голосов не хватило. До сих пор господин Тарасенков является и.о. главы, а депутаты все не могут назначить повторный конкурс. На фоне этого председатель переславской думы Сергей Корниенко покинул пост.

«В таких условиях я не вижу дальнейшей возможности и смысла быть не только председателем, но и депутатом Переславль-Залесской городской думы. Я разочарован и не могу находиться вместе с вами в одном строю»,— сказал господин Корниенко.

Депздрав «потерял голову»

В феврале 2022 года неожиданно руководителем регионального департамента здравоохранения и фармации был назначен Сергей Луганский. Оксана Пиклун проработала на этой должности менее трех месяцев. Позже стало известно, что в отношении госпожи Пиклун ФСБ возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств в особо крупном размере). Установлено, что в январе-ноябре 2021 года в нарушение требований закона исполняющая обязанности главного врача больницы начисляла себе необоснованные и завышенные премии и доплаты за дежурство в выходные и праздничные дни. При этом она не присутствовала во время «дежурства» на рабочем месте, да и не могла быть дежурным врачом ввиду отсутствия соответствующего образования. До сих пор экс-глава депздрава находится под домашним арестом, а расследование продолжается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Большой резонанс у общественности вызвала информация об отставке директора Ярославской областной клинической больницы Василия Тубашова, который возглавлял депздрав до назначения Оксаны Пиклун. В пресс-службе депздрава пояснили, что увольнение Тубашова связано с тем, что должности директора в областных больницах больше не будет на основании требования Минздрава РФ.

«В нем четко прописало, что руководителем больницы областного, краевого и республиканского уровня может быть только главный врач. Не директор, а главный врач. Поэтому мы приводим нашу структуру в четком соответствии с этим приказом. Таким образом, должности директора в областных больницах региона больше не будет. Это касается всех. Всем директорам больниц предложены варианты трудоустройства»,— прокомментировали в региональном депздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Закрепились

В 2022 году жители региона выбирали руководителей районов, многие из глав были избраны повторно. После 10 лет руководства Брейтовским районом Андрей Перов был переизбран на новый срок. Ольга Минаева переизбрана на должность главы Мышкинского района, Николай Белов — Пошехонского района, Николай Золотников — Ярославского района. Главой администрации Углича на второй срок была избрана Светлана Ставицкая, а руководителем Угличского района — Анатолий Курицин.

Однако у некоторых районов главы все-таки сменились. Экс-глава Ростова Андрей Лось выдвигал свою кандидатуру на выборы главы города, однако не набрал достаточного количества голосов. Руководителем Ростова стал Сергей Тихомиров, за него проголосовало большинство. Бывший глава Некрасовского района Алексей Коротаев не подавал заявку на участие в выборах, и руководителем района стал Павел Кулаков. Такое же положение дел было в Борисоглебском районе: Владимир Попов не стал баллотироваться, главой стала Айнаш Кислякова. Глава Гаврилов-Ямского района Алексей Комаров ушел в отставку, не дождавшись выборов. В октябре депутаты избрали главой района Андрей Сергеичева.

Ярославлем руководит ФАС

В 2022 году Михаил Евраев избавился от приставки врио и был избран губернатором Ярославской области на выборах. При этом выходец из ФАСа отправил в отставку весь состав регионального правительства еще в 2021 году, а новый состав представил 17 января 2022 года. Тогда на должность заместителя председателя регионального правительства, курирующего вопросы земельных отношений, охраны окружающей среды, лесного хозяйства, был назначен Артем Молчанов, проработавший последние 11 лет в структуре ФАС и приглашенный в регион господином Евраевым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В мае о своей отставке заявил мэр Ярославля Владимир Волков, назначенный бывшим губернатором Дмитрием Мироновым. Исполнять обязанности мэра был назначен Илья Мотовилов. Позже господин Евраев прокомментировал корреспонденту «Ъ-Ярославль» отставку Волкова.

«Было многое сделано, но было и много нареканий. Было много нареканий и по общественному транспорту, и по вопросам состояния дорог, и по вопросам благоустройства, в том числе и по проекту «Наши дворы». Все эти вопросы мы неоднократно и детально разбирали на рабочих группах на совещаниях правительства области», — сказал Михаил Евраев.

Уже 19 мая бывший мэр Ярославля стал первым замглавы администрации округа Люберцы. Тогда же Артем Молчанов задумался о том, чтобы занять пост главы Ярославля. Об этом он лично сообщил «Ъ-Ярославль». А 7 ноября 2022 года господин Молчанов был избран городским муниципалитетом на должность мэра Ярославля. Бывший и.о. главы Мотовилов перешел на работу в администрацию Люберец, главой которой теперь является Владимир Волков.

Обновленное правительство

В январе 2022 года региону представили новый состав областного правительства, который на протяжении года продолжал пополняться новыми лицами. Михаил Евраев заменил почти весь состав. Замгубернаторами стали Андрей Колядин, Алексей Доронкин и Василий Горбунов. Себя же губернатор назначил председателем правительства, заместителями стали Лариса Андреева, Вера Даргель, Марина Кашина, ставшая и директором департамента госзаказа, и остался Максим Авдеев. В правительстве также остался Валерий Холодов в качестве зампреда, курирующего агропромышленный комплекс. Заместитель губернатора Илья Баланин, Виктор Неженец, Андрей Шабалин покинули правительство Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алла Чижова Фото: Алла Чижова

Кроме того, руководители сменились и у половины областных департаментов. Пост директора департамента государственного жилищного надзора Ярославской области покинул Давид Бараташвили после того, как работу регионального департамента раскритиковал Михаил Евраев. «Вы не выполняете полноценно вашу работу. Почитайте, что люди пишут, посмотрите, что происходит в городе Ярославле и в других городах с сосульками. Департамент должен стать штабом по работе в первую очередь с муниципальными органами власти и проявлять инициативу. Не сбивают собственники со своих балконов сосульки, сбивает за них управляющая компания – значит, собственникам выставляют платежки за оказанную услугу. Тогда собственники начнут понимать, что все материально. То же самое касается юридических лиц. И это ваша зона ответственности – организовывать полноценный контроль и добиваться привлечения к ответственности всех, кто нарушает»,— сказал тогда господин Евраев.

И.о. директора сейчас является Юрий Болдырев. Отметим, что сейчас примерно четверть департаментов возглавляют именно и.о., а не директора. Исполняет обязанности директора департамента региональной безопасности Виктор Смирнов после ухода Михаила Соловьева, который более месяца находился на больничном. Согласно сайту правительства, и.о. начальника инспекции административно-технического надзора Ярославской области является Дмитрий Бурцев, а и.о. директора департамента инвестиций, промышленности и внешнеэкономической деятельности Александр Путилин. И.о. директора департамента охраны окружающей среды и природопользования является Олег Тихенький, департамента строительства — Сергей Гончар.

В начале 2022 года секретарь главы региона Ирина Горюнова покинула свой пост. Она рассказала, что возвращается в Москву, там есть предложения по работе. Исполняющей обязанности была назначена зам Анна Кулигина. Позже руководителем управления массовых коммуникаций правительства Ярославской области и секретарем губернатора стала Дарья Карамышева.

Начальником управления протокола губернатора Ярославской области стал в прошлом году Тимофей Крошечкин. Пост директора департамента экономики и стратегического планирования региона занял Дмитрий Аминов. Департамент транспорта возглавила Татьяна Черемных, а туризма — Галина Крохмаль. Ранее должность руководителя областного департамента туризма занимал Владимир Лысенко, он покинул область.

Лариса Андреева, ставшая зампредом, освободила должность директора областного департамента труда и социальной поддержки населения. На пост директора была назначена Надежда Биочино.

Должность директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике покинул Сергей Панчишный. Департамент возглавил мастер спорта международного класса по акробатике Илья Тюрганов. Однако сейчас, согласно сайту правительства, обязанности директора исполняет Анна Иванова.

Повышение получил Денис Хохряков в департаменте имущественных и земельных отношений, Евгений Чуркин в департаменте региональной политики, Наталья Грушевская в департаменте охраны культурного наследия. Последняя избавилась от приставки и.о., господа Чуркин и Хохряков перестали быть замами — и стали директорами департаментов.

Бывший и.о. главы Рыбинска Алексей Рябченков был назначен директором департамента жилищно-коммунального хозяйства. А на должность директора регионального департамента АПК был назначен ярославец Дмитрий Фомин.

Самым обсуждаемым назначением года стало назначение сенатором от исполнительной власти региона ректора Ярославского госуниверситета им. П.Г. Демидова (ЯрГУ) Александра Русакова. В связи с этим кадровым решением губернатора в соцсетях и ряде местных СМИ появились сообщения о том, что господин Евраев нарушил некие договоренности о кандидатуре сенатора. Отмечалось, что планировалось назначение депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия» Николая Бурляева, а за это, якобы, партия поддержала кандидатуру Михаила Евраева на губернаторских выборах.

Губернатор опроверг данные сообщения: «Это неправда. Я ни с кем и не о чем не договаривался, никому ничего не обещал. Это было бы неправильно. Меня спрашивают, почему Анатолий Иванович Лисицын (экс-губернатор Ярославской области, депутат Госдумы от справороссов – “Ъ-Ярославль”) меня поддерживает. Это исключительно его лично решение о поддержке, оно не связано с какими-либо договоренностями»,— уточнил Михаил Евраев.

С губернатором не согласился лидер справороссов Сергей Миронов. На своей странице в соцсети он написал, что после такого кадрового решения губернатора подорвано доверие к нему партии и ярославских сторонников «Справедливой России».

Мэрские перестановки

В ушедшем 2022 году в мэрии Ярославля произошли незначительные кадровые перестановки, не считая громкой отставки мэра Владимира Волкова. Часть команды господина Волкова покинула мэрию вслед за ним, в том числе заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Виталий Леженко, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Валерия Мусатова и глава управления потребительского рынка, предпринимательства и туризма мэрии Дмитрий Веселов, бывший заммэра по внутренней политике Максим Старшов.

После вступления в должность мэр Ярославля Артем Молчанов начал заполнять вакантные должности. Заместителем мэра города по вопросам социально-экономического развития была назначена Елена Гудкевич, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства — Николай Степанов. Председателем комитета по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) мэрии стал Денис Пуговишников.

Контроль по-новому

В 2022 году в Ярославской области сменились главы прокуратуры, Следственного комитета, УМВД и МЧС. Соответствующие указы подписывал президент России Владимир Путин. Согласно одному из них, начальником ГУ МЧС России по Ярославской области был назначен полковник внутренней службы Вадим Андямов, до этого почти год исполнявший обязанности главы после ухода на пенсию Олега Бочарова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС по Ярославской области Фото: Пресс-служба МЧС по Ярославской области

Также в отставку был отправлен в 2022 году начальник управления МВД по Ярославской области генерал-майор Андрей Липилин. Начальником ярославской полиции стал руководитель УМВД России по Одинцовскому району Московской области полковник полиции Алексей Школкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

По своему желанию покинул должность руководитель следственного управления Следственного комитета по Ярославской области Александр Соболев. Сообщалось, что он перешел на службу в центральный аппарат. Его место занял бывший глава следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану Анатолий Щуров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ по Ярославской области Фото: СК РФ по Ярославской области

Спустя год после отставки прокурора Ярославской области Дмитрия Попова президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на этот пост Александра Лоренца. Экс-прокурор Ставропольского Края Александр Лоренц ушел в отставку летом 2022 года. По неофициальной информации «Ъ», уход с поста был связан с принципиальной позицией господина Лоренца по многим вопросам, в частности, экологии и запретов строительства в ООПТ. На период его работы в крае пришлись и самые громкие дела по коррупции среди высших чиновников ставропольского правительства. Сейчас господин Лоренц уже приступил к обязанностям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Ярославской области

«Локомотив»: провал и подъем

Ярославский хоккейный клуб «Локомотив» 18 февраля 2022 года прекратил сотрудничество с нападающим основного состава Ридом Буше. Стало известно, что Рид Буше в начале февраля 2022 года был приговорен судом округа Ваштено штата Мичиган из США к четырем годам испытательного срока и одному году тюрьмы условно за изнасилование несовершеннолетней девушки. Обвинения господину Буше предъявили еще в 2011 году, тогда же он сознался в преступлении. На момент совершения преступления хоккеисту было 17 лет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ХК «Локомотив» Фото: Пресс-служба ХК «Локомотив»

В противовес большой потере «Локомотива» с главным тренером команды Игорем Никитиным был продлен контракт до конца сезона-2024/2025. Никитин возглавил «железнодорожников» в 2021 году. В прошлом сезоне «Локомотив» под его руководством дошел до 1/4 финала Кубка Гагарина, в котором уступил ЦСКА, а в регулярном чемпионате команда заняла шестое место в Западной Конференции, набрав 55 очков в 47 матчах. В 41-м туре первенства КХЛ в текущем сезоне «паровозы» набрали 56 очков. Сейчас клуб располагается на втором месте в турнирной таблице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Заполнить свободное

В 2022 году руководство ярославского театра им. Волкова претерпело большие перемены в негативной коннотации. Летом театр покинул его директор Айрат Тухватуллин, он перешел на должность первого заместителя художественного руководителя - директора МХТ им. Чехова. На его место был назначен Герман Громов — давний друг художественного руководителя Волковского Сергея Пускепалиса. В сентябре ушедшего года не стало господина Пускепалиса, он погиб в ДТП. Тогда директор Громов стал и худруком театра. В декабре 2022 года художественным руководителем Российского государственного академического театра драмы им. Федора Волкова был назначен актер театра Валерий Кириллов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ярославские театр кукол и ТЮЗ также покинули главы. Совпадением стало то, что уходы руководителей совпали с капитальным ремонтом учреждений. Дмитрий Стрекалов покинул театр кукол после 32 лет работы, а Наталья Прокина была отстранена за слабую работу по организации ремонта театра.

«Многолетний опыт работы и творческие заслуги Натальи Прокиной заслуживают уважения и не подлежат никакому сомнению. Однако в связи с недостаточными компетенциями в реализации проекта ремонта здания ТЮЗа, учредителем театра принято решение о расторжении трудового договора с ней»,— прокомментировали власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото с сайта Ярославского театра кукол Фото: Фото с сайта Ярославского театра кукол

Позже коллективу ТЮЗа представили нового директора — экс-главу театра кукол Дмитрия Стрекалова.

Оптимизация

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев в 2022 году поставил задачу по оптимизации штатной численности региональных и муниципальных органов власти, а также подведомственных учреждений, которые выполняют управленческие функции департаментов. В рамках оптимизации количество чиновников региона сократится на треть. Это общая цифра, на которую должна уменьшиться штатная численность, но у каждого подразделения процент будет свой — где-то больше, где-то меньше. Сотрудникам, попавшим под сокращение, будут выплачены все предусмотренные законом компенсации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Сейчас в правительстве Ярославской области работают 1600-1800 человек. Количество департаментов, которое у нас есть сейчас, никак не соответствует количеству решаемых задач. Есть департаменты, у которых серьезная нагрузка и это действительно чувствуется, есть департаменты, у которых нагрузка меньше в несколько раз. Поэтому мы говорим о сокращении одной трети, после нужно будет посмотреть, что мы имеем, и в тех случаях, когда потребуется, будут проходить повторные мероприятия. У нас будут департаменты полностью отвечать за свою отрасль вне зависимости муниципальная это проблема или нет»,— сказал господин Евраев.

Отвечая на вопрос журналистов, он пояснил, что не все уволенные чиновники будут трудоустроены, однако помощь в этом правительство окажет.

Алла Чижова

Расскажем только самое важное в нашем Telegram-канале