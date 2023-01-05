За сутки на Кубани выявлено 17 заболевших COVID-19

В Краснодарском крае за сутки заболели коронавирусом 17 человек, всего с начала пандемии заразились 344 012 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Среди новых заболевших четверо детей, возраст заболевших — от года до 68 лет.

В Краснодаре заболели девять человек, в Сочи — четыре, в Геленджике — двое, в Новокубанском и Тбилисском районах — по одному.

На амбулаторном лечении находятся 194 человека, в стационарах — 73.

С подозрением на коронавирус всего в регионе в медучреждения обратились 1 071 828 человек, из них 44 505 детей. Не удалось спасти 11 136 пациентов.

Тат Гаспарян

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