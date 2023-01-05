Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Москве убили учредителя «Русского радио Вологда» Анну Азовскую

3 января в квартире жилого дома, расположенного на улице Осипенко в Москве, было обнаружено тело женщины 1988 года рождения с колото-резаными ранами на теле, сообщила пресс-служба столичного СУ СКР. РБК со ссылкой на источники сообщает, что убитая — 34-летняя учредитель и радиоведущая «Русского радио Вологда» Анна Саблина, известная как Анна Азовская.

Анна Азовская

Анна Азовская

Фото: Из личного архива Анны Азовской

Анна Азовская

Фото: Из личного архива Анны Азовской

По данным издания, прибывшим на вызов соседей полицейским пришлось ломать дверь в квартиру. Внутри находился гендиректор Кич-Городецкой лесной компании Владимир Маклаков, а также было обнаружено тело убитой. Владимир Маклаков задержан, сообщает РБК.

По данным СКР, на теле Анны Азовской обнаружено не менее 30 колото-резаных ран. В отношении задержанного сожителя женщины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении убийства.

«В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается»,— заключили в пресс-службе.

Издание отмечает, что СКР не называет фамилии задержанного, но Владимира Маклакова, сына лесопромышленника Кич-Городецкого района Вологодской области, упоминает ряд региональных СМИ. По данным РБК, Анна Азовская была дочерью декана одного из факультетов Вологодского государственного университета.

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...