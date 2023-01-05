В Москве убили учредителя «Русского радио Вологда» Анну Азовскую

3 января в квартире жилого дома, расположенного на улице Осипенко в Москве, было обнаружено тело женщины 1988 года рождения с колото-резаными ранами на теле, сообщила пресс-служба столичного СУ СКР. РБК со ссылкой на источники сообщает, что убитая — 34-летняя учредитель и радиоведущая «Русского радио Вологда» Анна Саблина, известная как Анна Азовская.
Анна Азовская
Фото: Из личного архива Анны Азовской
По данным издания, прибывшим на вызов соседей полицейским пришлось ломать дверь в квартиру. Внутри находился гендиректор Кич-Городецкой лесной компании Владимир Маклаков, а также было обнаружено тело убитой. Владимир Маклаков задержан, сообщает РБК.
По данным СКР, на теле Анны Азовской обнаружено не менее 30 колото-резаных ран. В отношении задержанного сожителя женщины возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении убийства.
«В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается»,— заключили в пресс-службе.
Издание отмечает, что СКР не называет фамилии задержанного, но Владимира Маклакова, сына лесопромышленника Кич-Городецкого района Вологодской области, упоминает ряд региональных СМИ. По данным РБК, Анна Азовская была дочерью декана одного из факультетов Вологодского государственного университета.