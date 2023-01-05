Штормовое предупреждение из-за ливней и снега объявлено на Кубани

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей и снега. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

6 января, а также ночью и утром 7 января местами в крае (исключая Сочи) ожидаются дожди, мокрый снег, ливень с грозой, усиление ветра до 20-23 м/с.

На малых реках и водотоках юго-западных притоков реки Кубань (Северский, Абинский районы, Горячий Ключ) и Черноморского побережья (Геленджик, Туапсинский район) ожидаются подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок.

В горах Сочи выше 1,5 тыс. метров над уровнем моря 6 и 7 января также объявлено штормовое предупреждение о лавиноопасности.

Тат Гаспарян

Читайте нас в Telegram