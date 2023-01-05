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В Севастополе при пожаре в строительном вагончике погиб мужчина

Тело мужчины обнаружили спасатели при тушении пожара в строительном вагончике, расположенном в СТ «Незабудка» в Севастополе. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Севастополю.

Сообщение о ЧП поступило в дежурную смену 4 января в 23:01 от очевидцев.

«В кратчайший срок пламя было локализовано и ликвидировано открытое горение. В ходе разбора конструкций был обнаружен мужчина без признаков жизни. Бригадой скорой помощи констатирована его гибель»,— говорится в сообщении.

Пожар полностью ликвидировали в течение часа, его площадь составила 20 кв. м. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются компетентными органами.

Тат Гаспарян

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